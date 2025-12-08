»Ù¤¨¤ëÂ¦¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¡© Âç³ØÉô³è¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×»ÏÆ°
¡¡ÉÙ»ÎÄÌ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊFCCL¡Ë¤Ï12·î5Æü¤Ë¡¢³ØÀ¸¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ë»þ´Ö¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖGOOD CAMPUS LIFE Project¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÉô³èÆ°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Á´¹ñ¤ÎÂÎ°é²ñ·ÏÉô³è¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢PCÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤ÎÌó7³ä¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¸½¾ìºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤äÏ¢ÍíÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿PC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢1Æü6»þ´Ö°Ê¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¡¢ÂÎ°é²ñ·ÏÉô³èÆ°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÂÖ¤òÆ§¤Þ¤¨FCCL¤Ï¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤ä¤¹¤¤ÊÉ»æ¤òÅëºÜ¤·¡¢Éô³èÆ°¤Î¸½¾ì¤ÇÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÇ®¡¦¿åË×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ÉÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò4Ç¯´ÖÉÕÂÓ¤·¤¿¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉô³èÆ°¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀìÍÑPC¤ò15ÂæÄó¶¡¤¹¤ë¡£±þÊç¼õ¤±ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï12·î5¡Á31Æü23»þ59Ê¬¤Ç¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äó¶¡µ¡¼ï¤Ï¡¢¡ÖFMV Note U¡ÊUH90¡¿J3¡Ë¡×¡ÖFMV Note U¡ÊUA-K1¡Ë¡×¡ÖFMV Note C¡ÊCZ-K1¡Ë¡×¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤Ç¤ÎPC³èÍÑ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó½Ð¡¢FMV¸ø¼°SNS¡¦¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Î¾Ò²ð¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢Éô³èÆ°¤ÎSNS¤Ç³èÍÑ¤Î·ÇºÜ¡¢Éô³èÆâ¤Ç¤Î»ÈÍÑÉ÷·Ê¡¦³èÍÑ»öÎã¶¦Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡üÇ®¡¦¿åË×¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ö¥ï¥¤¥ÉÊÝ¾Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ò4Ç¯´ÖÉÕÂÓ¤ÇÄó¶¡
¡¡¡Ö¥Þ¥Í¥Ñ¥½¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Á´¹ñ¤ÎÂÎ°é²ñ·ÏÉô³è¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò´Þ¤àÂç³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢PCÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤ÎÌó7³ä¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¸½¾ìºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤äÏ¢ÍíÄ´À°¤È¤¤¤Ã¤¿PC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶ÈÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢1Æü6»þ´Ö°Ê¾å¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¡¢ÂÎ°é²ñ·ÏÉô³èÆ°¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó2ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÉô³èÆ°¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÀìÍÑPC¤ò15ÂæÄó¶¡¤¹¤ë¡£±þÊç¼õ¤±ÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï12·î5¡Á31Æü23»þ59Ê¬¤Ç¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äó¶¡µ¡¼ï¤Ï¡¢¡ÖFMV Note U¡ÊUH90¡¿J3¡Ë¡×¡ÖFMV Note U¡ÊUA-K1¡Ë¡×¡ÖFMV Note C¡ÊCZ-K1¡Ë¡×¤«¤éÁª¤Ù¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¶ÈÌ³¤Ç¤ÎPC³èÍÑ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ÎÄó½Ð¡¢FMV¸ø¼°SNS¡¦¥¦¥§¥Ö¤Ç¤Î¾Ò²ð¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢Éô³èÆ°¤ÎSNS¤Ç³èÍÑ¤Î·ÇºÜ¡¢Éô³èÆâ¤Ç¤Î»ÈÍÑÉ÷·Ê¡¦³èÍÑ»öÎã¶¦Í¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£