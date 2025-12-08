±ö³·ò¿Í¤¬90+5Ê¬·è¾¡¥´¡¼¥ë!! ¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸ÄÌ»»10ÅÀÌÜ¡¢ÆÀÅÀ»î¹ç¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î2·åÅþÃ£¤Ï¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é
¡¡NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤ÎFW±ö³·ò¿Í¤¬7Æü¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸Âè15Àá¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥àÀï¤Ç¸åÈ¾45+5Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢3-2¤Î¾¡Íø¤òÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡±ö³¤Ï¸åÈ¾21Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾45+5Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ç¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿MFº´Ìî¹ÒÂç¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿±ö³¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤ÇÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç·àÅª¤Ê·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï4Ï¢¾¡¤Ç3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆÀÅÀ¤Ç±ö³¤Ïº£µ¨6ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤Î4ÆÀÅÀ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¡¼¥°ÄÌ»»2·åÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£10¥´¡¼¥ë¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿»î¹ç¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Ä¥¡NEC¡Ù¤Ë¤è¤ë¤ÈÅÓÃæ½Ð¾ì»î¹ç¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤ß¤Ç2·åÆÀÅÀ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥Ó¥¸»Ë¾å½é¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤¿¤®¤ÎÆ±°ìÇ¯¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç10ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¥¯¥é¡¼¥¹¡¦¥ä¥ó¡¦¥Õ¥ó¥Æ¥é¡¼¥ë»á¤¬2019Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè2²óÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡±ö³¤Ï¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï°ã¤¦Î©¾ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¤Î³èÌö¤òË¾¤ó¤À¡£¤â¤Ã¤È¤âÀèÈ¯¤ÎºÂ¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢±ö³¤ÈÊÂ¤Öº£µ¨6ÆÀÅÀ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FW¾®Àî¹Ò´ð¡£±ö³¤Ï¡Ö(¾®Àî¤¬)ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÈà¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ê¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤Ï¤â¤Ã¤È¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸½¾õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¡£ÀèÈ¯»þ¤Ë¤Ï¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¬¤ÎÃæ¤¬¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì»þ¤ÏÁê¼êDF¤ÎÈèÏ«¤Ç¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤òµó¤²¡¢·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤¬µÚ¤ó¤À¤è¤¦¤À¤¬¡¢AÂåÉ½¤Î¾·½¸Îò¤¬¤Ê¤¤±ö³¤Ï¡ÖÌ´¤À¤±¤É¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤â¤·Áª¤Ð¤ì¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
De winnende goal van Kento Shiogai in Volendam! #volnec pic.twitter.com/Q8Teya30Gx— ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2025