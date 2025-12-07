狩野英孝『まどマギ』推しのマミさん再登場で大興奮 眼鏡ほむらの姿に困惑もOPに驚き「ほむら目線の歌じゃん！」
アニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』第9話が、本日7日にMBS・TBS系にて放送された。副音声コメンタリーを『まどマギ』シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝が担当しており、第9話を見て推しキャラ・マミの登場や、ほむらの姿が変わっていることに興奮した。
【画像】ほむら姿が激変！まどか魔法少女に変身シーン 公開された場面カット
今作は、劇場版[前編][後編]を全11話のTVシリーズとして再編成し、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』として放送。まだ同シリーズを観ていない人が、『まどか☆マギカ』の世界に触れるきっかけに、また、すでに観ている人も、新作映画『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ＜ワルプルギスの廻天＞』（2026年2月公開）に向けての振り返りして楽しめるようになっている。
副音声企画は、狩野が初めて『まどマギ』シリーズに触れることとなり、初見ならではの新鮮な反応が見どころで、コメンタリーは1話から最終11話までを予定。第9話では、ほむらの過去が明かされた。
冒頭から眼鏡をかけたほむらが登場し、姿が普段と違うことに「ほむらちゃん！全然違う！！！まどかもいるじゃん、パラレルワールドってこと？僕が知ってるほむらとは全然違う。なんだ、平和な世界。どういうこと？」と興奮しつつも戸惑っている様子。
そして、魔女との戦闘シーンでは、魔女にやられて死んだはずの一番の推しキャラ・マミが再登場し「おっおっおっ！銃使いと言えば！マミさんだ」と大興奮。続けて、魔法少女姿のまどかの姿に「おいおいおいおい、まどかが魔法少女になってる。あれ？別のアニメみてる？9話これ？」とストーリーが急展開で大慌て。
まどかがやられたシーンでは「早すぎる！まどかが、やられている…これが、実際に起きた世界…変えたのか、ほむらが！変えたのか？」と物語を分析した。
ラストにOP曲が流れると、歌詞について「ほむら目線の歌じゃん！作りこまれてるな〜」と驚いていた。
