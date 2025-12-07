Ž¢°é¤Á¤ÎÎÉ¤µŽ£¤Ï¸ý¸µ¤ËÉ½¤ì¤ë¡ÄŽ¢¶Ì¤ÎÍÁŽ£¤òÁÀ¤Ã¤¿30Âåº§³è½÷À¤¬¸æÁâ»Ê¤ò°ì½Ö¤ÇÅà¤é¤»¤¿°ì¸À
¢£¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡×¤ÏÁê¼ê¤Î¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Çº§³è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¿Âå¤âÂ³¤¯Ï·ÊÞ´ë¶È¤ÎÀ×¼è¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÅÔ¿´¤ËÂç¤¤ÊÉßÃÏ¤¬¤¢¤êÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ë¤âÅÚÃÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ó¥ë¤ò²¿Åï¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡ÖÂ¢¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÇüÂç¤Ê»ñ»º¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£
ÍÄÃÕ±à¤ä¾®³Ø¹»¤«¤éÌ¾Ìç»äÎ©¤ËÄÌ¤¤¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿Êý¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²ÈÄí¤Ç¡¢¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤Êý¡×¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£
°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö·ëº§¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤êÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¬¼þ¤ê¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿´Ä¶¤ä¶µ°é¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤Ë¤âÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
°ìÈÌ½îÌ±¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢Æ´¤ì¤Î¥»¥ì¥Ö¤Ê·ëº§À¸³è¤ò´õË¾¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤³¤ì¤Þ¤¿ÅöÁ³¤Ç¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Ç½Ð²ñ¤¦·ëº§Áê¼ê¤Ë¡¢°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò´üÂÔ¤â¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¡¢Áê¼ê¤Î°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤ò¤É¤³¤Ç»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©
°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½êºî¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÉ½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Çº§³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡×¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Öº§³è¤ÇÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë
¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡×¤¿¤Á¤¬¤Þ¤º¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
È¤¤Î»ý¤Á¤«¤¿¡¢¾å¤²²¼¤í¤·¡¢¥Ê¥¤¥Õ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î»È¤¤Êý¤Ï¡¢¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£·ëº§Å¬Îð´ü¤ò²á¤®¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢È¤¤¬¤¨¤ó¤Ô¤Ä»ý¤Á¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î¿©¤ÙÊý¤âÁê¼ê¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥¯¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤È¥â¥Î¤ò³ú¤à¡Ö¥¯¥Á¥ã¥é¡¼¡×¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤ª»®¤Î¾å¤Ë¤´ÈÓÎ³¤¬¤¤¿¤Ê¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¿µ¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò»Ä¤µ¤º¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤â¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÊ¬ÎÌ¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤â°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¡¢Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ó¤òÀè¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¥¤¥óÎÁÍý¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊ¢°ìÇÕ¡¢¤Ç¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡£¿©¤Ù¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡¢¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¥Þ¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
º§³è¥Ç¡¼¥È¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¿©»ö¡£°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¿©»ö¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ëº§Áê¼ê¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤À¡£
¢£¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤¿°Õ³°¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡Ö»õÊÂ¤Ó¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¡×
¤ª¸«¹ç¤¤¤ò½ª¤¨¤¿35ºÐ¤Î¤¢¤ë¼ÒÄ¹Îá¾î¤¬Âè°ìÀ¼¤Ë¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤Ï39ºÐ¤ÎµþÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÃËÀ¡£Í¥¤·¤¯Èù¾Ð¤ó¤À¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢»õ¤Ï¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö»õÊÂ¤Ó¤Î°¤¤¿Í¤È¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°é¤Ã¤Æ¤¤¿´Ä¶¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
»õÊÂ¤Ó¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
»õ¤Î¶ºÀµ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»þ´Ö¤È¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂ¿¤¯¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢»õ¤Î¶ºÀµ¤ò¤·¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤»õÊÂ¤Ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª¾îÍÍ¤¿¤Á¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÁÇÈ©¤äÈ±¤ä¥á¥¤¥¯¤ä¤ª¤·¤ã¤ì°ÊÁ°¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÚÂæ¤È¤â¤Ê¤ë»õ¤Î¶ºÀµ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ä¥Ð¥ì¥¨¤È¤¤¤Ã¤¿½¬¤¤»ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿Æ¤Î°Õ»×¤Ç¶ºÀµ»õ²Ê¤Ë¾®³Ø¹»»þÂå¤«¤éÄÌ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤éÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡×¤¿¤Á¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¢¤ê¡¢º§³èÁ´ÈÌ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»õÊÂ¤Ó¤¬°¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¸òºÝ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¿Í¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤¬¸«¤Æ¤¤¿ÈÏ°Ï¤Î¡Ö°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤¿Í¡×¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¹ë²Ú¤Ê¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤òÄó°Æ¤·¤ÆÇË¶É
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼Â²È¤ÎºâÎÏ¤ä¡¢ÇØ·Ê¤«¤é¼«Ê¬¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤ÉË¾¤à¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£
°ÊÁ°¡¢É®¼Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿30Âå¤Î½÷À¤¬¡¢Ì¾Ìç°ì²È¤Î¸æÁâ»Ê¤Î30ÂåÃËÀ¤È¸òºÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸òºÝ¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ß¡¢¿¿·õ¸òºÝ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤Ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°ì¼þ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é³¤³°Î±³Ø¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤º¤Ã¤È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤«¤é¤Î³¤³°¤Ø¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤â¡¢Î¾¿Æ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤ª¶â¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤ë°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¿È¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤¿¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¤Îµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Èà¤Ï¸½ºß¡¢²ñ¼Ò¤ÎÀ×¼è¤ê¤È¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¼ýÆþ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤òË¾¤à½÷À¤È¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤¹¤Ù¤Æ¤¬½çÄ´¤Ë¤¤¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤´±ï¤ÏÇò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ºâ»ºÌÜÅö¤Æ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÀÊ¤ä¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â²È¤Î¾ì½ê¤ä½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤êÏÃÂê¤Ë½Ð¤¹Áê¼ê¤Ï¡¢°ìÈ¯NG¡£
¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿»ñ»º¤äÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤ò¼é¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¹»Ò¤ÎÂå¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¤À¤«¤é¡¢¤¢¤µ¤Þ¤·¤¯Áê¼ê¤Î»ñ»º¾õ¶·¤òÃµ¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤Î½»¤Þ¤¤¤Î¾ì½ê¤ä¡¢³ØÎò¡¢¿¦¶È¤Ê¤É¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬·ëº§ÁêÃÌ½ê¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡Ö¼Â²È¤ÎÂÀ¤µ¡×¤Î³ÎÇ§¤ò¡¢·ëº§¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤é¡Ö¥«¥Í¥â¥¯¡×¤ÎÊÒÎÚ¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡Öºâ»ºÁÀ¤¤¡×¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ï¡¢»ñ»º²È¤Î»Ò½÷¤ÏÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
°é¤Á¤¬ÎÉ¤¯¡¢¶âÁ¬Åª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ë½÷ÀÊ¬¤Î¤ª²ñ·×¤â»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¤À¡£
ÃËÀ¤Ï½÷À¤Ë¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢½÷À¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¤ÏÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢½÷À¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢½÷À¤Ë¤ª¤´¤ê¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤òÔú¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¸«È´¤¯ÎÏ¤â¤¢¤ë¡£
¹Ô¤¤¿¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯½÷À¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÏÈà½÷¤ÎºâÉÛ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢Â£¤êÊª¤è¤ê¤â¿´ÇÛ¤ê
¥Ç¡¼¥È¤Ç¡Ö¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊ¿µ¤¤ÇÍê¤à½÷À¡×¤Ï·ù¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¥ê¥Ã¥Á¤À¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤ï¤¤Þ¤¨¤â¤Ê¤¯¥ª¡¼¥À¡¼¤¹¤ë¡£¼÷»ÊÅ¹¤Ç¡ÖÂç¥È¥í¡¢¥¦¥Ë¡¢¤¢¤ï¤Ó¡×¤òÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢É´Ç¯¤ÎÎø¤âÎä¤á¤ë¡£
°é¤Á¤¬ÎÉ¤¤ÃËÀ¤È¤Î¤´±ï¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î»ÑÀª¤Ç¤Ï¥À¥á¤À¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡¢3²ó¤Ë1²ó¤Ï½÷ÀÂ¦¤¬¤ª¤´¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤Ë¡¢°é¤Á¤ÎÎÉ¤¤ÃËÀ¤Ï¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£
¹â²Á¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¹âµé¤Ê¿©»ö¤ò¤´¤Á¤½¤¦¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ëÊÖÎé¤ò¤Ç¤¤ë½÷À¤¬¡¢µ¤¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤Îµ¤¸¯¤¤¤ä¿´ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤³¤½¡¢º§³è¤Ç¹¬¤»¤òÄÏ¤á¤ë¤Î¤À¡£
Âç²° Í¥»Ò¡Ê¤ª¤ª¤ä¡¦¤æ¤¦¤³¡Ë
·ëº§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼
1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥¯¥Ó¥ì¥Ã¥¸¼èÄùÌò¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò30Ç¯°Ê¾å·Ð±Ä¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢º§³è¥µ¥í¥ó¤ò¼çºË¡£À¤ÏÃ¹¥¤·ëº§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤ÆËÛÁö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡¡È¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëº§¤Ç¤¤ë20¤Î¥ë¡¼¥ë¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê·ëº§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ Âç²° Í¥»Ò¡Ë