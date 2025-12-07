ビックカメラにて、「Nintendo Switch 2」本体とゲームソフトのセット商品が販売している。

今回12月7日15時30分ごろの時点で、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」とNintendo Switch 2用ソフト「Pokemon LEGENDS Z-A」、保護フィルムの3点セット商品や、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット」と「桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編」、保護フィルムのセット商品、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） マリオカート ワールド セット」と「Pokemon LEGENDS Z-A」、保護フィルムのセット商品の3商品が販売していることが確認できた。

なお購入する際には、ログインすることでカートに入れるボタンが表示されるほか、発送は12月12日以降となっている。

12月7日15時30分ごろの販売状況

