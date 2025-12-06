卓球の混合団体ワールドカップ（W杯）が6日、中国・成都で行われ、日本はステージ2で中国と対戦。日中関係の悪化から超アウェーとなった一戦で、5-8で敗れて今大会初黒星を喫した。

とてつもない超アウェーの中で、日本選手が中国に立ち向かった。中国が得点を挙げるたびに大歓声が上がり、日本への声援はほぼなかった。

第1試合の混合ダブルスは戸上隼輔・張本美和組が王楚欽・孫穎莎組に0-3完敗。第2試合の女子シングルスも、伊藤美誠が王曼┐1-2で屈した。

第3試合の男子シングルスは松島輝空が梁靖崑を2-1で撃破。第4試合の男子ダブルスにつなぐと、篠塚大登・戸上組も王楚欽・林詩棟組に2-1。最終第5試合の女子ダブルスに持ち込んだが、張本美和・大藤沙月組が1ゲーム奪われたところで勝負は決した。今大会8試合目で初黒星となった。

日中関係が悪化しており、中国国民に日本への渡航を控えるよう呼びかけたり、日本人アーティストの中国公演が次々に中止となっている。今大会も日本の対戦相手に大声援が飛ぶなど異様な雰囲気だった。

28年ロサンゼルス五輪の新種目となる混合団体。混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、男女ダブルスの最大5試合を行い、合計8ゲームを獲得したチームが勝利。7日の準決勝、決勝で中国と再戦の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）