「レインボーライド」開催で規制実施へ

2025年12月7日（日）、東京の首都高や、お台場・青海・有明・若洲地区の一般道で、イベント開催に伴い交通規制が実施されます。

【写真・地図で見る】これが「レインボーライド」開催中の規制区間です

開催されるのは、レインボーブリッジや東京ゲートブリッジを自転車で走り抜ける「レインボーライド」というイベントです。

イベント開催に伴い、首都高は7日の朝4時から14時頃まで、レインボーブリッジを通る11号台場線の全線（芝浦JCT〜有明JCT）が通行止めになります。あわせて台場出入口や上り芝浦PAも閉鎖されます。

また、一般道は同日の朝6時から13時頃まで、レインボーブリッジの下層の道路（臨港道路海岸青海線）や青海トンネル、東京ゲートブリッジ（東京港臨海道路）、東京港海の森トンネル、海の森大橋などが車両通行止めになります。

さらに、路線バスの都営「海01」「陽12-3」「直行03」「急行05」「急行06（江東区深川シャトル）」「木11甲」や、お台場レインボーバス、東京BRT、東京空港交通（リムジンバス）の羽田空港線・成田空港線なども、運休やバス停休止、遅延などが生じるとしています。このほか、若洲海浜公園や海の森公園も利用制限が実施となる予定です。

なお、首都高湾岸線や国道357号、環二通り、有明通り、第二航路海底トンネルなどは、いつもどおり通行可能です。

イベントを主催するGRAND CYCLE TOKYO実行委員会は、規制区域をう回するため、第二航路海底トンネルや中防大橋など通行するよう呼びかけています。