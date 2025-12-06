¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤â¶Ã¤¡Ä¡ª¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¡¦»³ËÜÍ³¿¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö°ÛÎã¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡×
¡Ö»³ËÜ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬ÆüËÜ¿Í»Ë¾å2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Á°ÊÔµ»ö¡Ø¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Î4ÂÇÀÊÏ¢Â³·É±ó¡×¤«¤é¸«¤¨¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤È¡¢¡ÖÂçÃ«¥ë¡¼¥ë¡×ÃÂÀ¸¤Î²ÄÇ½À¡Ä¡ª¡Ù¤Ë¤Ä¤Å¤¡¢ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç»Ç¤¨¤¿°Õ³°¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ÍâÆü¤âµß±çÅÐÈÄ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÁÀâÅªÅê¼ê¤ÈÌ¾¹â¤¤¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥óÅê¼ê¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£2001Ç¯¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¤ËÀèÈ¯¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÂÇÀþ¤ò7²ó2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÍâÆü¤â9²óÎ¢¤Ëµß±ç¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢Æ±¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÍ¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³ËÜÅê¼ê¤â¤Þ¤¿¡ÈÅÁÀâ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«·³¤Î¹¶·âÃæ¡¢»³ËÜÅê¼ê¤¬¥À¥Ã¥°¥¢¥¦¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤ê¡¢ÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌÛ¡¹¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Õ¥¡¥ó¡¢¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤Ð¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¿¤Á¤â¡Ö»³ËÜ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Î»Ñ¤¬¾ï¤Ë±Ç¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ®¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè2²ó£×£Â£Ã¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39ºÐ¡Ë°ÊÍè¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Î¡ÖÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡×
¤Ê¤¼»³ËÜÁª¼ê¤¬ÊÉ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÈNPB¤Î¥ë¡¼¥ë¾å¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó°Ê³°¤ÇÅê¼ê¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊýÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÃæ¡¢ÅÐÈÄÍ½Äê¤ÎÅê¼ê¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¶ù¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¡£ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Ï¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·³Ê¤Ë¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅìÅÔÂç³ØÌîµå¤Ê¤ÉÏ¢ÌÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£NPB¤È¹â¹»¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌÅª¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢Åê¼ê¤ÏÌ£Êý¤Î¹¶·âÃæ¤Ç¤â¥Á¥§¥ó¥¸¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤òÂÕ¤ë¤Ê¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¡£Ì£Êý¤¬Æó»à¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°ì»à¤ÇÁö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Ìµ»à¤Ç¤â¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬2¿Í¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê¼ê¤Ï¤³¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤¬À÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó°Ê³°¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤½¤ÎÂÇ³«ºö¤³¤½»³ËÜ¤ä¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÉÅê¤²¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂçÅê¼ê¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢ÅêµåÎý½¬¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Þ¤Ç»î¹çÃæ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Áª¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤ÏÀéº¹ËüÊÌ
°ìÊý¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥¨¥¥¹¥Ý¥¹¡Ê¸½¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆüËÜµå³¦¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿°ËÎÉÉôÅê¼ê¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹»þÂå¤Ë¤³¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ËÎÉÉôÅê¼ê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤Ë½ç±þ¤·¤¿1¿Í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÅÐÈÄ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33ºÐ¡Ë¤ä¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê31ºÐ¡Ë¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¼«·³¤Î¹¶·âÃæ¡¢Æó»à¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£Åê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀéº¹ËüÊÌ¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¹ü¿È¤ËÀ÷¤ß¤¿ÆüËÜ¼°¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤òÃ¦¤¹¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤¿»³ËÜÅê¼ê¤ÎÊÉÅê¤²¤Ï¤½¤ó¤Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤äMLB¤Ë¤è¤ë¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¡¢ÆüËÜÌîµå³¦¤Ï¼¡¡¹¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¿¡£»ØÌ¾ÂÇ¼ÔÀ©¤ä¥³¥ê¥¸¥ç¥ó¥ë¡¼¥ë¡¢¸Ç¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¢¿½¹ð·É±ó¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¶Ø»ß¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤À¤±¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈNPB¤È¹â¹»Ìîµå¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÀ³Î¤ÊÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢¥Ù¥ó¥ÁÁ°¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÏÌî¼ê¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯Æ±ÍÍ¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Êµ·¼°¤À¤È¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¤Î³ØÀ¸Ìîµå·Ð¸³¼Ô¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤ÎÅÀ¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»î¹çÁ°¤ÎÌî¼ê¤Î¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤ËÂ§¤Ã¤¿ÈÏ°Ï¤ÇÆüËÜ¼°¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢MVP¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¥á¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤àÃíÌÜÅÀ¤À¡£
¤³¤Á¤é¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×°Õ³°¤Ê¤³¤È¡Ù
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎ¾¿Æ¤¬¡¢²æ¤¬»Ò¤ÎÁ°¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×°Õ³°¤Ê¤³¤È