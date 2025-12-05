ÅÏî´½í¤µ¤ó¡ÖÀ¤òÇä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¡×¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ËÈ¿ÏÀ¡¡¸¸ÌÇ¡Ö¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤À¤è¤Ê¡¼¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ÈáÄË¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡2Æü¡¢Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖNEWS¥Ý¥¹¥È¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¡Ö¡ØÆüËÜ¤ÇÂ¿È¯¤¹¤ëÀÅªºñ¼è¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤³¤È¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿ÅÏî´¤µ¤ó¡£3Æü¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö·ë¹½¹¶¤á¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÀÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢Ê¸¾Ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆÉ¤á¤ÐÂçÈ¾¤ÎÊý¤Ï¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¤³°¤ÎÊ¸¸¥¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÎÑÍý´Ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ø¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ê¤ÉËÌ²¤¤ÎÊý¤¬ÀÈÈºá¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¡Ù¤Î¤Ï¡¢¿ô»úÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÀÈÈºá¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¡¢ÃÔ´Á¤âÅð»£¤â¡¢ÉÔÆ±°ÕÀ¸ò¤â¡¢ÀÈÈºá¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ï¿ô¤È¤·¤Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤â¤½¤âÀÈÈºá¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¡¢¤Þ¤¿Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£ÀÈÈºá¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤È¤Æ¤â°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£²ó¡¢»ä¤¬¡ÈÇã½Õ¤ò°¤¤¤³¤È¤À¡É¤È½ñ¤¤¤¿¤é¡¢È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¾Ð¡¡¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤À¤è¤Ê¡¼¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤ËÂ¿¤¯¤Î½÷À¤«¤é¶¦´¶¤ä»¿Æ±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤Ç¡¢ÀÅªºñ¼è¤ò°¤À¤È»×¤¦¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢»ä¤¬¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢À¤òÇä¤Ã¤Æ¤ë¤¯¤»¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ö¤ë¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ø¤ª¤Þ¤Á¤«¤Í¤Î¡ª¼î¶Ì¤Î¡ªÞÕ¿È¤Î²¼Ãå¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼«Ê¬¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¾Ð¡¡Æó¼¡Åª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¶¾ðÊó¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë³§ÍÍ¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿ÈãÈ½¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÈ¿ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÍÍ¡¹¤ÊÌð¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¡¢½ý¤Ä¤¯³Ð¸ç¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¡¢»ä¤Ï¤º¡¼¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÈÃ¯¤«¤¬¸À¤ï¤Ê¤¤¤È²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡É¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ì¤Íè¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê°¤·¤¥ë¡¼¥ë¤ò·Ñ¾µ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£