バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、すごろく型ゲーム「桃太郎電鉄」シリーズが題材のハズレなし「一番くじ 桃太郎電鉄 目指せ億万長者への道！」を、2025年12月6日から全国のコンビニエンスストア「ローソン」および「一番くじONLINE」などで順次発売する。

ラストワン賞はライバルの道をふさぐ「アレ」のぬいぐるみ

「桃太郎電鉄」を題材に、貯金箱やステーショナリー、ぬいぐるみなどバラエティー豊かなアイテムをラインアップする。

A賞は、プレイヤーのSLを再現した「目指せ億万長者！貯金箱」全1種。500円硬貨100枚まで貯金でき、上部にはかわいい貧乏神が乗っている。

B賞は、貧乏神の一形態「キングボンビー」がプリントされた、約100センチサイズの「悪夢のキングボンビーブランケット」全1種。C賞は、ゲーム内で止まるとナイスなカードがもらえる駅がモチーフの「ナイスカード駅ラグマット」全1種。

このほか、全国の名産怪獣や歴史ヒーロー、特産品をデザインした「名産集合！ご当地マグカップ」全4種、プレイヤーアイコンに見立てたネームプレート4種とチャーム3種から選べる「みんなで対戦 アクリルアソート」。

同ゲームにちなんだ「あつめて ラバーコレクション」全7種、「そろえて決算 ステーショナリー」全6種と、全7等級27種から必ずいずれかが当たる。

最後の1個を引くと入手できるラストワン賞は、対戦相手の通り道をふさぐ"うんち"の、約34センチサイズのぬいぐるみ「うんちがぷよよんぬいぐるみ」を用意。A賞と同仕様の貯金箱が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定とのことだ。

価格は1回750円（税込）。