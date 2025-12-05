上戸彩、東京ディズニーランドにサプライズ登場「とても幸せな気持ちになりました」

女優の上戸彩（40歳）が12月5日、東京ディズニーランドで行われたスペシャルグリーティングにサプライズ登場した。



この日、ディズニー・アニメーション最新作「ズートピア2」の日本公開（12月5日）を記念して行われたスペシャルグリーティングに、主人公ジュディの日本版声優を務める上戸が登場。



上戸とジュディ、ニックは「ズートピア2」の挿入歌「Zoo」が流れる中、オープンカーに乗って登場し、アップテンポな音楽と雰囲気にゲストからは歓声が上がる。3人はゲストに笑顔で手を振り返して応えた。



スペシャルグリーティングを終えた上戸は「たくさんのゲストの笑顔を見て、こんな体験ができたことが嬉しかったです。とても幸せな気持ちになりました」と語った。