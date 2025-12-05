2025年11月期 軽自動車新車販売の車名別ランキング

全国軽自動車協会連合会は、2025年11月期における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

2025年11月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダNボックス：1万6198台

2位 スズキ・スペーシア：1万2904台

3位 ダイハツ・ムーヴ：1万951台

4位 ダイハツ・タント：9520台

5位 日産ルークス：7741台

6位 スズキ・ハスラー：6660台

7位 三菱デリカミニ/eK：6378台

8位 スズキ・ワゴンR：5361台

9位 スズキ・ジムニー：4969台

10位 ダイハツ・ミラ：4521台



10月に販売を開始した日産の新型ルークス。 日産自動車

2025年11月期の軽自動車の車名別ランキングは、前年同月比10.2％減ながら1万6198台を販売したホンダNボックスが、2カ月ぶりに定位置のトップに就く。

前月首位のダイハツ・ムーヴは、同40.2％増の1万951台を記録したものの第3位にまで陥落した。

また、第2位には同10.8％減ながら1万2904台を売り上げたスズキ・スペーシアが前月と同位で、第4位には同17.7％減の9520台にとどまったダイハツ・タントが前月から1ランクダウンで位置。

また、第5位には10月に販売を開始した日産のスーパーハイトワゴンの新型ルークスが同41.0％増の7741台を達成して入った。

注目モデルの動向

注目モデルの動向を見ていこう。

10月に販売を開始した新型の三菱デリカミニ/eKは、前年同月比32.0％増の6378台を販売して第7位に、11月に一部仕様変更を図ったスズキ・ジムニーは同38.8％増の4969台を売り上げて第9位にランクイン。



また、9月に電気自動車のNワン・イーの販売を開始したホンダNワンは、同44.4％増の2094台を記録して第14位に入る。

対して、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同65.7％減の594台、三菱eKクロスEVが同70.4％減の60台と低迷。EVモデルのe：（イー）を含むホンダNバンも、同7.8％減の2531台と苦戦した。

一方、2026年8月下旬をもって生産の終了を予告するダイハツ・コペンは、駆け込み需要もあって同202.9％増の524台を記録。同じく2026年8月の生産終了を予定するトヨタのコペンGRスポーツも、同16.7％増の77台を達成している。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2025年11月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが2カ月ぶりの首位に立ち、前月トップのトヨタ・ヤリスは第2位に陥落。

以降はスズキ・スペーシア、トヨタ・カローラ、ダイハツ・ムーヴの順で続く。月間販売台数1万台超えは、前月と同様の6車種となった。