この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【不登校解決】半年ぶりに教室復帰した子供とその親がやったこと６選──。思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が自身の動画で、半年間不登校が続いた子供の教室復帰成功例を明かし、「愛情バルメーターを上げることで、誰でも学校に戻れる可能性がある」と熱く語った。



道山氏は動画冒頭、「きちんとしたサポートをしていけば、1年とか半年とか不登校だったとしても、きちんと教室復帰させることができます」と断言。自身のサポート活動の中で、一時は動画視聴やゲーム三昧、部活・習い事もやめて無気力状態に陥った星野さんの子供が、「不登校解決勉強会」への参加をきっかけに、見事5ヶ月ぶりに教室復帰した驚きのエピソードを紹介した。



具体的に星野さん一家が行ったのは「指示やコントロールをやめる」「子供が話しかけてきたら手を止めて向き合う」「安心できる家庭環境作り」の3つ。とくに「勉強しなさい」「学校には行かなくていいの？」などの声かけをグッと我慢して一切やめ、話しかけがあった際は料理中でも手を止めひたすら共感。「子供が求めていることをやってあげると、愛情バルメーターって上がるんですね」と語る。これにより子供の気力が戻り「体育祭や文化祭にも積極的に参加できるまでに回復した」との劇的変化が生まれたという。



道山氏によると「愛情バルメーターが低下すると、子供は無気力になり学校に行く気力を失う」と指摘。「子供の心を満たすことで、学校復帰という結果に繋がる」と“家庭の愛情”の重要性を改めて強調した。



最後に、道山氏と公認心理師の小出博文先生がコラボする「不登校解決勉強会」についても詳しく案内。「やっていただければ本当に高確率でお子さんの状況は良くなってね、学校にも行けるようになると思います」と語り、「お子さんが不登校で悩まれていたら、今年度参加いただくことをお勧め」だと動画を結んだ。