ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ゆかりんチャンネル」が「【UNIQLO】新作久しぶりじゃない？！こんなマキシなスカートあるの嬉しい【マーメイドマキシスカート】 #アラフィフファッション #UNIQLO #uniqlo購入品 #ユニクロ #ユニクロ購入品」を公開しました。ユニクロの新作「マーメイドマキシスカート」の魅力と着こなし術を紹介しています。



動画で紹介されたのは、ユニクロの「マーメイドマキシスカート」です。価格は3,990円（税込）で、カラーはブラック、オリーブ、そしてゆかりん氏が購入したブルーの3色展開です。ゆかりん氏は、プチプラブランドのマキシ丈スカートは身長163cmの自身には短いことが多いと懸念していましたが、このスカートはくるぶしまで届くしっかりとしたマキシ丈である点を高く評価しています。



素材は春や秋に適した薄手の生地ですが、裏地が付いているため安心して着用できます。ウエストの後ろ部分はゴム仕様になっており、楽な着心地もポイントです。ゆかりん氏はLサイズを着用し、サイズ感には少しゆとりがあるとコメント。マーメイドラインが腰回りをすっきり見せ、裾に向かって広がるシルエットがエレガントな印象を与えます。ただし、生地が薄手なため、下着のラインが気になる場合はガードルの着用を推奨しています。



動画では、ロゴスウェットやチェックシャツと合わせたコーディネートも提案されており、カジュアルからきれいめまで幅広く着回せるアイテムです。しっかりとしたマキシ丈のスカートを探している方は、日々のコーディネートの参考にしてみてはいかがでしょうか。