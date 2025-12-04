ライトが光るシャンパンタワー！ カプセルトイ「煌めくシャンパンタワー」12月16日発売レインボータイプは光の色が変化
【煌めくシャンパンタワー】 12月16日～ 順次発売 価格：1回300円
煌めくシャンパンタワー
ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「煌めくシャンパンタワー」を12月16日より順次発売する。価格は1回300円。
本商品は、シャンパンタワーをモチーフとしたカプセルトイ。ボトルにギミックが付いているほか、レインボータイプのテーブルは光の色が順番に変化する仕様になっている。
「シャンパンタワー（ロゼ）」「グラスセット（ロゼ）」「イミテーションテーブル（ホワイト）」「シャンパンタワー（ホワイト）」「グラスセット（ホワイト）」「イミテーションテーブル（レインボー）」の全6種がラインナップされている。
「煌めくシャンパンタワー」ラインナップシャンパンタワー（ロゼ） グラスセット（ロゼ） イミテーションテーブル（ホワイト） シャンパンタワー（ホワイト） グラスセット（ホワイト） イミテーションテーブル（レインボー） 【ラインナップ】
