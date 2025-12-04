【煌めくシャンパンタワー】 12月16日～ 順次発売 価格：1回300円

煌めくシャンパンタワー

　ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「煌めくシャンパンタワー」を12月16日より順次発売する。価格は1回300円。

　本商品は、シャンパンタワーをモチーフとしたカプセルトイ。ボトルにギミックが付いているほか、レインボータイプのテーブルは光の色が順番に変化する仕様になっている。

　「シャンパンタワー（ロゼ）」「グラスセット（ロゼ）」「イミテーションテーブル（ホワイト）」「シャンパンタワー（ホワイト）」「グラスセット（ホワイト）」「イミテーションテーブル（レインボー）」の全6種がラインナップされている。

「煌めくシャンパンタワー」ラインナップ

(C)tarlin international.,co.ltd