三井住友銀行および三井住友カードは、総合金融サービス「Olive（オリーブ）」で、最大4万3500円相当のVポイントなどが付与されるキャンペーン「Olive 冬の感謝祭」を開始した。

最大4万3500円相当を還元

Oliveアカウントの新規開設および10万円以上の入金などで1万円相当のVポイントが付与され、さらに1カ月もの円定期預金への預け入れで金利が実質年3.0％（税引後2.949％）相当となるようVポイントで還元される。

対象となるのは、Oliveアカウントを初めて開設するユーザーで、すでに保有している口座からの切り替えや過去に申し込んだことがある場合は対象外。特典を受けるためには、12月1日～12月28日までの期間中にOliveアカウントの新規申し込みを行い、キャンペーンページ内のフォームからエントリーする必要がある。

口座開設は2026年1月12日までに完了させ、2026年1月31日までにOliveアカウント契約口座（普通預金）へ一度に10万円以上を入金することで1万円相当のポイント付与条件が達成される。さらに追加特典として、同日までに1カ月もの円定期預金を預け入れ、満期まで保有することで、通常金利に加えて年2.750％相当のVポイントが上乗せされ、年3.0％（税引後2.949％）のポイント還元が受けられる。

給与受取に関する特典では、エントリーおよび一度に3万円以上の給与受取で1000円相当のポイントが付与されるほか、選べる特典の条件達成により1年間で最大2400円相当を受け取ることができる。

対象となるのは、Oliveアカウントを契約中で、4月1日以降から本プランにエントリーする前月までに当該口座で給与受取の実績がないユーザーである。参加するにはOliveアカウント契約口座でエントリーし、その翌々月に一度に3万円以上の給与受取があることが条件となる。

「Oliveフレキシブルペイ」のクレジットモードに入会し、スマートフォンのタッチ決済を利用した場合の特典では、カードランクに応じて最大7000円分のVポイントPayギフトがプレゼントされる。参加条件は、対象期間中にOliveフレキシブルペイ（クレジットモード）に新規入会し、入会した月の1カ月後末までにクレジットモードにてApple Pay、Google Pay、Samsung PayによるスマホのVisaのタッチ決済を1回以上利用することとなっている。

また、クレジットモードの利用金額に対し10％相当（最大2000円相当）のポイントが付与される特典も実施されている。こちらは2026年1月6日までの期間中にクレジットモードへ新規入会し、入会月の1カ月後末までにクレジットモードで買い物をすることが条件となる。

資産運用に関連するSBI証券デビュー応援プランでは、最大2万1100円相当のポイントが付与される。対象はSBI証券口座を持っていないユーザーで、三井住友銀行経由でSBI証券の口座を開設することが第一の条件となる。その上で、口座開設月の2カ月後の10日までにクレカ積立を設定し、3カ月後の10日まで継続することや、対象の取引を行うことで特典が付与される。

既存ユーザーにも10の特典を提供

すでにOliveアカウントを保有しているユーザーも含めた「10大特典大還元」も実施されており、12月までの期間中は全ての特典が利用可能となっている。資産運用関連では、3カ月もの円定期預金の預け入れで最大年1.0％相当（税引後年0.949％相当）となる特典や、円から米ドル定期預金（3カ月または6カ月）への預け入れで10万円ごとに600円相当のポイントが付与される特典がある。

日常利用における特典としては、クレジットカードや携帯料金などの支払いをOlive口座からの引き落としに設定することで500円相当のポイントが付与されるほか、他行から自動で入金する「定額自動入金」をエントリーのうえ新規設定することでも500円相当のポイントがもらえる。また、キャッシングサービス「マネーアシスト」においても、新規契約や条件達成で最大600円相当のポイントが付与される。

決済に関連する抽選企画なども多数用意されている。エントリーのうえクレジットモードで1万円以上（税込）利用したユーザーの中から抽選で100人に、10万ポイントを上限として最大全額ポイントバックされるほか、アプリへのログインに加え、同月にクレジットモードまたはデビットモードで合計5000円以上利用することで最大5万円相当が当たるキャンペーンも実施される。

さらに、分割払いまたはリボ払いを利用したユーザーを対象に、抽選で300人に1万円相当のポイントが当たるキャンペーンも実施され、初めての利用であれば抽選口数が10倍となる。デビットモードの利用者向けには、総額3000万円相当のポイントを山分けするキャンペーンも12月22日から開始される予定で、決済金額1000円ごとに応募口数が1口付与される仕組みとなっている。