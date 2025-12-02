阪神の西勇輝投手（３５）が１日、西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の３億円でサインし、新加入の伏見寅威捕手（３５）とバッテリーを組むことを熱望した。（金額は推定）

復活を期す西勇には頼もしい存在がいた。オリックスで共闘し、プライベートでも親交が深い同学年の伏見だ。「心強いね。性格も良いし、顔は若い頃似てるって言われた。兄貴肌になるんじゃないかと思います。打力に期待したい」とユーモア交じりに話した。

右腕にとって忘れられない思い出はオリックス在籍時の２０１３年８月２日のロッテ戦（京セラ）。６月時点で６勝と順調に滑り出したが、７月は勝ち星に恵まれず、２連敗を喫した。「自分を一度見失っていた時にあいつと初めて組んで、勝ち切れた。今でもすごい覚えています。自信がなくなってきた時期。あそこのポイントは人生で何個かの一個」。６回を７安打１失点で勝利をつかんだ。「何より同級生が来てくれることがうれしい」と満面の笑みを見せた。

４年契約の３年目となる今季は右膝側副靱帯の変性に悩まされ、１試合の登板にとどまったが、前向きだ。「良い経験だった。逆に今までが幸せだった。来季は連覇に向けて来ている中で少しでもチームに貢献して、喜びを分かち合えたら」。旧知の友との再会を契機に復活を遂げる。