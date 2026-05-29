「言語化」という言葉が流行りに流行っている。言語化を得意にするのは何がいいか。それには「自分の言葉」を鍛えることだ。仕事でもプライベートでも、日々、何かしら文章を書いている人は多い。せっかく書くのであれば、思考を鍛え、人生を豊かにする「言語化の方法」を知りたいという人もいるだろう。そんな人におすすめなのが『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）だ。人生にブレイクスルー