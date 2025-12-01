この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【弁護士】河西ちゃんねる」が、「【弁護士が解説】浜崎あゆみ上海コンサート中止 チケット代金・旅費宿泊費はどうなる？ 海外の複雑なコンサート契約を解説」と題した動画を公開。歌手の浜崎あゆみさんが予定していた上海でのコンサートが急遽中止になった件について、河西弁護士が法的な観点から解説した。



動画で河西弁護士はまず、ファンが最も気になるであろうチケット代金と、渡航費や宿泊費の補償について言及。結論として、チケット代金は返金される可能性が高い一方で、旅費や宿泊費といった付随的な損害については「補償はされない」との見解を示した。



次に、アーティスト側の出演料、いわゆる「ギャラ」がどうなるかという点について解説。河西氏は、コンサートの契約関係は複雑であり、中心となるのは「イベントプロモーター」と呼ばれる主催者だと説明する。この主催者が、アーティストの所属事務所、会場、チケット販売会社、各種スタッフなど、多方面と個別に契約を結ぶのが一般的だという。今回のケースでは、中止を決定したのは中国側の主催者であるため、浜崎さんサイドには契約不履行の責任はない。そのため、河西氏は「法律上は（浜崎さん側は主催者側にギャラを）請求することは可能」との見方を示した。ただし、今後のビジネス関係などを考慮し、実際には訴訟ではなく協議によって解決が図られる可能性が高いと補足した。



さらに、海外公演特有の複雑さについても言及。主催者側が中止の理由として挙げた「不可抗力」が、例えば政変や国交断絶といった政治的な理由によるものであった場合、主催者が加入していることが多い「興行中止保険」が適用されない可能性があると指摘した。浜崎さんの発表によれば、今回の公演には日本と中国のクルーが関わっており、契約関係がより複雑になっていることがうかがえる。今回の事例は、海外での大規模イベントに潜む法的なリスクや、ファン、アーティスト、主催者それぞれの立場の違いを浮き彫りにしたと言えるだろう。