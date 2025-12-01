沼が深いほど世界が広がる♡【末吉9太郎】が明かす「推し遍歴＆ファン愛の届け方」

後藤真希さんとの出会いから推し活人生が始まったという末吉9太郎さん。aikoさん、鈴木愛理さんなど、ジャンルを越えて推しが“増えていく”理由とは？ さらに、ファン愛を届ける動画制作の裏側や、推しに求めすぎない心得まで、に4つのトピックで深掘りしました♡

アイドルオタクアイドルが語る推し活心得！末吉9太郎の推し活のすすめ アイドルオタクあるある動画で話題の、末吉9太郎が登場！ オタク遍歴や人生をかけて推しに関わる彼が見つけたファン愛の伝え方を教えてもらいました。

Topic 推しは“変わる”のではなく“増えていく” 「小2のときにモーニング娘。の後藤真希さんと出会って始まった僕の推し活人生。 車で移動するときはシングルCDを永遠リピートしていたので一緒にいる家族から『おかしくなりそうだからやめて』と言われるほど夢中でした！ 忘れもしない小4のときに行った初めてのコンサートで『ごっちんって実在するんだ』と衝撃を受けました（笑）。 キラキラ輝くステージを見て、あっち側に行きたい！と思ったんです。この業界を志したのはあのときからですね。 それからハロプロにハマり、鈴木愛理さんにも出会うわけです。中学3年生のときにクライメイトにチケットを譲ってもらって行ったライブでaikoさんのファンにもなりました。 僕、アイドル推しなイメージがあるんですけど、 aikoさんはライブのときのトークがすっごいおもしろくて！ そこも好きになったんです。 ファッションの影響も受けていて、18才のときにマネして買ったマーチンは今も愛用しています♡ 高校生のときはEXILEさんを箱推ししていました。 24Karatsで買い物したり、『LDHさんにスカウトされないかな〜』って本拠地の中目黒をうろついてみたり。今思うと怖いけど、高校生時代の話なので（笑）。 そんな感じで、いろんなオタク遍歴があるんです。僕は推しが変わるってことはなくて、推しって増えていくものだと思っているので。 もちろん鈴木愛理さんとaikoさんというゆるぎないツートップはいるんですけど。最近だと超ときめき♡宣伝部の吉川ひよりさんも推していたり。尊いと思う人が変わるって感覚は僕にはないですね！」 【後藤真希（モーニング娘。）】この頃、部屋の壁は推しのポスターだらけ 【鈴木愛理（Buono!・℃-ute】 【aiko】 【EXILE】EXILEさんにハマりだした学生時代 【吉川ひより（超ときめき♡宣伝部）】

Topic 動画や歌でファンの思いを推しに届ける 「オタクあるある投稿を始めたのは、確か2019年の夏から。当時、毎日投稿すると決めていて、その中で『今日のネタがないな〜』ってときに、たまたま思いついたのがきっかけです。 確か最初のネタは、特典会の列に並ぶオタク女子。自分の順番が来るまでに化粧を直してたら、推しと目があっちゃって……みたいな感じだったと思います。これは、僕のファンをモデルにしたあるあるでした。 動画を見てくれたみんなが『これ、この前のあたしだ！』って共感してくれたり、オタクたちのコメントがおもしろくて、それを楽しみに、どんどん新作が生まれているんです。 これも僕なりの推し活のひとつといえば、そうですね！ オタクの心情を動画や歌にするときに心がけているのは、ファンのコたちの愛へのリスペクトを忘れないこと。僕の動画って、ちょっと皮肉っぽく受け取られてしまうこともあると思うんです。 でも、ファンのみんなの言動の根底には、推しが好きで好きでたまらない--そんな気持ちがあるっていうのを忘れないように作ってるんです。だってオタクたちって愛おしいじゃないですか。」 今年の年始ライブで推しへの曲を熱唱

Topic 人気が出始めた時代の推しについて掘ってみる 「気になった人はすぐ掘っちゃうクセがあって、浅い推しでいうと実はもっとたくさんいるんです。 タレントのYOUさんが好きで、あんな素敵な大人になりたいなと思って、本が出版されたら必ず買って読んだりとか。俳優のリリー・フランキーさんも大好きです。 僕は、まず手始めにウィキを隅々まで読むことから始めます（笑）。それから、人気が出始めた時期に絞って、記事やXの投稿を見漁ったり。 この方はどういう変化があって今こうなったんだろうっていうのが気になるので。 あとよくやってたのは、推しがSNSでフォローしているアカウントを完コピでフォローしたアカウントを作ること。 そうすると、今推しのスマホで写し出されているであろう画面が、僕の目の前にあるわけじゃないですか。 あぁ、今推しと同じ風景を見てるって思ってジーンとしちゃうんです。え？ やったことありません？」

Topic 推しに求めすぎない 「芸能界に入って、活動を続けてくれることは当たり前じゃないんだと気づきました。だから今は、ステージに立ってくれるだけで尊敬と感謝の気持ちが湧いてきます。 たとえブログが止まっても、もっとがんばってほしいなんて欲深いオタク心は出さず、ただじっと推しからの供給を待つようにしています（笑）」

ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』 テレ東系 毎週水曜24時30分〜 鈴木愛理演じる南愛衣はアパレル商社の社長秘書。推しているイケメン俳優・高代旬（八木勇征）が社長に就任したことから始まる、胸キュン不可避のラブコメディー。 愛衣と同じマンションの住民として、末吉9太郎が今作でも登場！ ©「推しが上司になりまして フルスロットル」製作委員会 PROFILE 末吉9太郎 すえよし・きゅうたろう●1993年7月28日生まれ、千葉県出身。ボーイズユニットのリーダーとしての経験や、オタクマインドを生かした「アイドルオタクあるある」動画で人気を集める。アイドル、俳優、コラム執筆など多彩に活躍中。 撮影／山村祐太郎 ヘア＆メイク／木内香瑠

