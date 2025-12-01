エスビー食品【2026年の紅白福袋】発売/「赤缶カレーパウダールウ」「マジックソルト」など、全20アイテムを詰め合わせ

エスビー食品は12月1日、通販サイト限定で、2026年「紅白福袋」の販売を開始した。

2026年の福袋は、公式コミュニティサイト会員に人気の商品を集めた「ファン愛福袋」(紅)と、エスビー食品の社員が選んだ商品をセットした「親愛福袋」(白)の2種類。いずれも総額6,500円相当の商品を詰め合わせた福袋で、税込5,400円(送料無料)で販売する。

紅白共通の購入特典として、オリジナルの手ぬぐいをプレゼント。また、2025年秋冬の新商品が当たる、福袋購入者限定･抽選キャンペーンの応募用紙が同封される。

販売は、エスビー食品公式通販「お届けサイト」のほか、同社公式の「楽天市場店」・「Yahoo!店」で行う。数量限定で、なくなり次第終了。商品は、注文に応じて順次発送するとしている。

〈2026年「紅白福袋」概要〉

◆紅:「ファン愛福袋」税込5,400円(送料無料)

公式コミュニティサイト「SPICE&HERB COMMUNITY」会員を対象に行ったアンケート(「ファンが選ぶ!夢の福袋 2026」)で、熱量の高いコメントが寄せられた商品を詰め合わせた。全20アイテムで、総額6,500円相当。

歴史と伝統を持つ赤缶カレー粉の味わいが楽しめる「S&B 赤缶カレーパウダールウ 中辛」や、たらこ本来の味わいを活かした「まぜるだけのスパゲッティソース 生風味たらこ」、通販限定の「けんちんうどん」などが含まれる。なお、以下画像の商品は一例で、変更する場合があるとしている。

紅「ファン愛福袋」(イメージ)

◆白:「親愛福袋」税込5,400円(送料無料)

エスビー食品社員を対象とした「“紅白福袋”に入れたい自社商品」アンケートで、思い入れのあるコメントが多かった商品を集めた福袋。こちらも全20アイテムで、総額6,500円相当。

三ツ星シェフ監修のハーブソルト「マジックソルト オリジナル」、地域限定販売の「ホンコンやきそば」、未活用原料をアップサイクルした「フレッシュハーブティー レモングラス&ミント」などをセットした。こちらも画像の商品は一例。

白「親愛福袋」(イメージ)

【紅白共通の購入特典】

特典として、福袋の購入者全員に、新作の「しょうが柄手ぬぐい」(900mm×350mm)をプレゼントする。さらに、エスビー食品の2025年秋冬の新商品(計5,000円相当)が当たる、抽選キャンペーンの応募用紙を同封する。キャンペーンは福袋購入者限定で実施する。

福袋の購入特典

〈販売概要〉

【発売日】2025年12月1日(月)午前10:00〜 ※なくなり次第終了

【販売チャネル】

･エスビー食品公式通販「お届けサイト」

･エスビー食品公式 楽天市場店 / Yahoo!店