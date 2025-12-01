目新しい物価高対策がまるでない…高市政権「支持率暴落」の予兆がついに見え始めた！

衰える気配が見えない「高市人気」。しかし、その賞味期限は刻一刻と迫っている。この間の政権の実績を見てみると、驚きの事実が判明した。

なぜ高市総理はこれほど人気があるのか

いったいこの人気はいつまで続くのか―高市政権発足から1ヵ月が経過したが、各社の世論調査で政権支持率は軒並み60％台と高い水準を維持している。

「政権支持率は、発足直後の調査では『ご祝儀相場』で高く出ますが、2回目は下がるのが一般的です。ところが、高市政権はむしろ数字を伸ばしている」（全国紙政治部記者）

日本初の女性総理となった高市早苗氏への有権者の期待は大きい。好感を呼んでいるのは、その弾ける笑顔だ。

岸田文雄元総理の作り笑いや石破茂前総理の仏頂面は正直、見ているだけで気が滅入るものだった。それに比べて高市総理の笑顔を見ていると、この物価高もなんとかなりそうな気がしてくる。そして何よりも高市総理はがんばっている、のが見てわかる。

「働いて、働いて、働いて、働いて、働いて参ります」

自民党総裁に選出された際にこう述べた通り、ワークライフバランスを捨てて働いている。深夜3時に出勤し、物議を醸したほどだ。

国会審議で見え始めた「高市氏の異変」

しかし、こんなことがいつまで続けられるのか。周囲からは高市氏の体調を心配する声があがる。

「深夜の勉強会はリモートにしたから問題ないというが、そういう話ではない。睡眠時間は大体2時間、長くても4時間と高市総理本人が言っている。これでは体力がもたない」（自民党関係者）

すでに異変も見え始めているという。

「予算委員会で審議が4時間以上になる場合は、10分間の休憩を入れることになりました。通常は通しで行われるので、異例の措置です。この休憩は高市総理からの強い要望で設けられたそう。総理には関節リウマチの持病もあるので心配です」（野党議員）

高市氏は以前から「一人で仕事を抱え込むタイプ」と言われてきた。そのため、必然ハードワークになっていく。

安倍元総理が高市氏に注意していたこと

今はそのがむしゃらな姿勢が高支持率に繋がっている。しかし、今後はそれが「支持率暴落」の要因になりかねないと自民党閣僚経験者は言う。

「高市さんのふるまいは生真面目な学級委員長を見ているようです。それでは人はついてこない。はっきり言って、政策なんて勉強すれば誰でも作れる。それをどうやって実現するか、誰の手を借りてどう差し込んでいくか、それが政治家の力量なのです。

安倍（晋三）さんは生前、高市さんに『仕事は一人でするものではない』と口酸っぱく言っていました。人に仕事を任せることで、その人との間に信頼関係が生まれる、それを伝えたかったのです」

しかし、安倍元総理の忠告も、高市氏の耳には届いていなかったようだ。その弊害が早くも出始めている。

「高市政権の物価高対策はまるで目新しいものがない。ガソリン減税は石破政権で決まったことですし、電気・ガス代の補助は岸田政権のときからやっています。商品券やおこめ券にいたっては、だったら石破前総理が参院選で公約に掲げた現金給付のほうが数倍マシでした」（菅義偉元総理に近い自民党中堅議員）

あの「安倍元側近」とまさかの衝突

なぜこんなことになっているのか。前出とは別の自民党閣僚経験者が語る。

「予算を出すのは財務省だから、彼らをうまく動かさないといけない。安倍政権のときには、総理秘書官（当時）の今井尚哉さんが財務省と折衝していた。そうやって今井さんは次々と難しい政策を実現し、『影の総理』と呼ばれるまでになった。

このたびその今井さんが高市さんたっての希望で内閣官房参与に就任した。ところが高市さんは今井さんの言うことを聞かないという。今井さんが財務省と調整しているのが気に食わないらしい。落とし所を作るから政策を実現できるのに、高市さんはそのことを理解していないようだ」

高市氏は自身の肝いり政策の会議体や協議体を次々と発足させている。しかし組織を作るだけで、どれも実現にはほど遠い状況だ。

「給付付き税額控除や食料品の消費税ゼロ、『年収の壁』引き上げなどは制度設計に時間がかかるうえ、財源の問題もある。風呂敷を広げたはいいが、結局何もできないということになりかねない」（同前）

後編記事『経済対策も外交もまるで展望がない…安倍元総理にはあったが、高市氏に決定的に欠けている「ある素質」』へ続く。

「週刊現代」2025年12月8日号より

