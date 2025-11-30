「アウター選び苦手」な人へ！【無印良品】おしゃれ店員さんは“こう着る”！「お手本コーデ」

アウター選びが苦手と感じている人には、マルチに合わせられて長く使えそうな【無印良品】のダウンジャケットがおすすめ。ショート丈にステッチレスのスマートな見た目が特徴で、しっかり防寒しつつもクリーンな印象を狙える好バランスな1枚です。今回は、おしゃれな店員さんの着こなしを参考に、ダウンジャケットを使ったお手本コーデを紹介。冬服選びに迷った日は、ぜひチェックしてみてください。

旬のブラウンでシンプルコーデの鮮度をUP

【無印良品】「婦人 ダウンショートジャケット」\24,900（税込）

ダウンジャケットに黒パンツを合わせた、定番かつ着こなしやすいシンプルスタイル。アウターに旬のブラウンを選ぶことで、全体の色味に奥行きが生まれ、ぐっと今っぽい表情に仕上がります。羽毛入りのふっくらとしたボリューム感が柔らかな雰囲気をつくり、どこかレディな印象も。あえて着飾りすぎず、アウターをメインにシンプルに仕上げるのが大人の着こなしのコツです。カラーはダークモカブラウンと黒の2色展開。

鮮やかな色と柄を合わせて軽やかさをプラス

黒アウターを重く見せないコツは、差し色や柄を上手に取り入れること。インナーに鮮やかなカラーや柄ものボトムスを合わせれば、一気に軽やかな冬コーデに早変わりします。ショート丈のダウンなら重心が下がりにくく、メリハリのあるバランスが作れるのもポイント。暗くなりがちな冬の装いに、ほんのり遊び心を添えたい日にぴったりの着こなしです。

