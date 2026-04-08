猫ハラのお手本? 投稿に反響ねこちゃんホンポ

猫ハラのお手本? 投稿に反響

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 勉強中の息子に甘えん坊だった猫の動画がInstagramに投稿された
  • 腕に乗ってきた息子を、よいしょと横に避けた一幕も
  • ユーザーたちからは「かわいい」「ほっこり」などの声が寄せられた
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