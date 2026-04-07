威嚇をしたり文句を言ったりして、怒りをあらわにしている様子の猫さん。かつらを被った飼い主さんを見て誰だかわからなくなったのか、激怒していたのだとか。動画は2万回以上も再生され、「何でだよー⁇ って言ってるよねェ」「ギャルママはいやだったのね」とのコメントが集まっています。 【動画：ママが『金髪ロングのかつら』をかぶった結果、ネコが…想像以上に『ブチギレている光景』】 猫が怒った理由 Insta