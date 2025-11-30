2017年6月に左脳室内出血と診断された、お笑いトリオ“安田大サーカス”のHIRO（48）。治療後に故郷・和歌山で休養しながら100キロの減量に成功し、以降は和歌山を拠点に活動している。

安田大サーカスHITOさん

--現在の健康状態は、どんな感じでしょう？ 以前お話を聞いた時は120キロ前後をキープしていましたが。

HIRO いたって健康なんですけれども、ちょっと前に体重が増えてというか、増えすぎてしまいまして、130キロになったんですよ。「これは食いすぎたな」と思って、いまはダイエット中で115キロまで落としました。

「小学校6年生で120キロ。中学3年生で198キロ」

--急ピッチで15キロ減ですか。

HIRO 一気に落としたわけでなく、すこしずつすこしずつ。どっちかというと、体重よりも血糖値やら血圧が高いなと気になったので、落としておこうと。このまま放っておいたら、また脳出血かなんかをやって倒れると思ったので。

体重に関しては、数値を見て決めていますね。「これはちょっとヤバいかも」と思ったらダイエットするっていう。で、今回は両方ヤバいなと。

--医者からも「痩せたほうがいい」と言われたりしましたか？

HIRO 小学校のころから、医者には「痩せろ」って言われてます（笑）。だからもう、年がら年中です。40年間、ずっと言われてます。

小学校1年生で60キロ。小学校6年生で120キロ。で、中学3年生で198キロ。ランドセルは2日で終わりました。ちいさい牛乳のパックあるじゃないですか。200ミリリットルくらいのやつ。あれなんか20本ぐらい飲んでましたし。だから、牛乳は1日に4リットル飲んでたんじゃないかな。小学校のときは生徒用の机も椅子も収まらないから、先生が使う教卓、あれを僕も使わせてもらうのが基本になってました。

--以前ウォーキングを1日合計6時間やっていたとおっしゃってましたが、いまもしていますか？

HIRO 120キロあたりになってからピタッと歩かなくなったけど、また歩くようにして。けど、1時間ぐらいです。近所を歩いたり、出張があったら、その近辺をすこし歩いたり。和歌山って、紀南、紀中、紀北に地域が分かれてるんですよ。南部が紀南、紀中が真ん中、北西部が紀北で。足を伸ばして紀南のほうまでドライブして、車を停めて歩いたりしてますね。

--和歌山も、夏はかなり暑そうですよね。

HIRO メチャクチャ暑いです。秋でも暑い。冬だって汗ビッチョリになりますよ。

気温とか季節がどうこうの前に、僕がずっと暑いんです（笑）。

東京にいたころは、1日にスタバのフラペチーノを8杯

--暑さ対策ってどんなことをやっているんですか？

HIRO とりあえず、Tシャツ一丁になります。なんなら冬も暑くなるので、Tシャツで歩きたいけど、アホだと思われるがイヤなのでダウンとか着てますけど。

--食事はどうしていますか？ 夜は食べないと決めていたそうですが。

HIRO そう、夜は食べないようにしています。といっても、お仕事で食べることも多いので、そういうときは気をつけてはいます。一応、自分のレギュラー番組とかでは「デカ盛りはやめよう」って言うてるんで。

120キロになって油断して、夜も食べちゃうようになってたんですよ。で、130キロ。やっぱり、夜食べたら太りますね。忘れてました（笑）。

また、和歌山にいてるというので、こっちの友達にいろいろ誘われるんですよ。みんな仕事もあるから、夜10時くらいに食べることもあって。そうすると規則正しくないですよね。それで、さらに太る。いまは夜ご飯を食べるときは、夜6時までに食べようと決めています。

--130キロまで太ったときは、具体的にどんな食生活をしていましたか。

HIRO 僕のYouTube（HIRO君ちゃんねる）を見てもらったらわかるんですけど、ほとんど食べてます。動画を撮っていたりするので「ラーメン屋に行って1杯で済んだらおもろないでしょう」という考えで、3杯も4杯も食べちゃうんですよ。

東京にいたころは、1日にスタバのフラペチーノを8杯飲んでいました。病気になる前は回転寿司だと50皿、調子いいと80皿くらい食べてましたけど、最近は10皿でちょうどいいですね。

--これまで何度かダイエットをしていますが、キツいはキツいですか。

HIRO つらいのは最初の1週間だけですね。その1週間の空腹がキツいんですけど、1週間経てばまあまあ慣れてくる。ダイエットのときは、毎回そうなんですけどね。

--現在48歳ですが、年齢的に太りやすいところもありそうですよね。

HIRO 僕、太りやすいのは幼稚園からなんで。記憶上、ずっと太りやすい。だから年齢関係ないなと思っていて。常に太りやすいです。

「水を飲んでも太っちゃうんですよ」

--やっぱり食べる量が多いから？

HIRO 水を飲んでも太っちゃうんですよ。前日にほとんど食べてなくても、水を大量に飲むと次の日には、体重が思いっきり増えてるんですよ。まあ、水といっても3リットル、4リットルは飲むので。

--お酒のほうはどうでしょう。

HIRO ほとんど飲まないです。年に1回飲むか飲まないかぐらいですね。和歌山に帰ってきてから、飲んだのは1回だけかな。

でも、お付き合いで勧められたら飲んじゃうんです。焼酎やワインとか、普通に5本ぐらいいっちゃって。僕は酒の味がわからないので、水のように飲んじゃうのでよくないですね。

--進行中のダイエットは、何キロ到達を目標にしていますか。

HIRO 112.9キロ。

--ずいぶん半端な数字ですが……。

HIRO “いい肉”になりたいです。

--以前は198キロから93キロまで落としましたが、さすがに100キロ以下は目指していないですか。

HIRO 絶対やらないです。見た目が気持ち悪くなるんで。顔もそうですし、体も皮がダランダランになるんですよ。脱いだときの印象が、すごいことになるんで。

--「あいつ、シャブ中や」「おまえ、クスリやってるみたいやな」「気持ち悪い」などと言われたとおっしゃっていました。

HIRO メチャクチャ言われてストレスでしたから。シャブだけじゃなく、マリファナとか、コカインとか、ヘロインとか、あらゆるドラッグを疑われて。それやったら、もっと痩せてるやろうと思ったけど。

--そう言われるたびにプチ増量して、120キロあたりがベストだなと感じたそうですね。

HIRO そう、120キロが一番ベストです。それ以上になると片頭痛が出てくるし。120キロだと、片頭痛も出なくなって、体も動きやすいなって。けれど、あんまり痩せると、なんだか疲れが出てくるんですよね。体重を落とすにつれ、「あれ？ なんかいつもより疲れるな」って。120キロあると「おお、快適」って感じです。

だから、今回のダイエットも最初は120キロで止めとこうと思ったんですけど、知り合いに「112.9でええやん」って言われて。「なんや？ 112.9って」「1129で、いい肉や」「それええな」って。

服のサイズは6L、靴のサイズは31センチ

--93キロ時代は、服のサイズが2L。115キロになると服のサイズは？

HIRO いま着てるやつは3Lとかかな。ものによっては、6Lを着ることもあるんです。

服はもらいものばっかりで、前は入らないものも多かったけど、痩せてからはだいたい入るようになりました。メーカーによって全然違うんですけど。

いまは東京やったらサカゼンとか、他のところやったらフォーエルさんっていう、大きいサイズ専門の洋服屋があるので、3Lあたりだと困らないですね。子どものころは母親が取り寄せていて、大変そうでしたけど。

--ちなみに足のサイズって？

HIRO 足のサイズは、31センチかな。足だけは小さくならずに大きいまま。太ってると足のいたるところにも肉がつくので、幅が広いんです。長さ的には28センチくらいだけど、幅広なので31センチの靴しか入らないですね

毎年、団長が誕生日に靴をプレゼントしてくれるんですけど、「おまえのサイズ、メーカーにもないねん」って毎回困ってます。

--炭水化物の摂取も少ないままですか？

HIRO できるだけ抜くようにしています。朝は炭水化物を食べるけど、昼間はほぼほぼ野菜ですね。

--野菜は家庭菜園で育てた、大根、白菜、キャベツなどを食べていると。

HIRO そうです。おかずを野菜が多めのものにして、豆腐をご飯の代わりにしています。炭水化物を食べるより、豆腐を食べるほうがええなって。意外とお腹も膨れるし。

--脂っこいものも避けていますか。

HIRO プライベートでは食べていないですけど、お仕事やYouTubeでは食べていますね。そこでストレス発散させてます。

それでも、メニューのなかで一番カロリーが低そうなものを選んでいますけど。

--脂質も意識を？

HIRO そこまでするとストレスが半端ないんで、考えないようにしています。夜食べないという生活には慣れてきたので、それ以上のストレスになることはしないで、継続させることを意識しています。カロリー計算もしないで、ザクッとやってます。

「実は糖尿病で、インシュリンの注射も…」

--痩せると仕事が減る不安があると話していましたが、そのあたりはいかがですか。

HIRO 家庭菜園をはじめたことで、それ系のお仕事をやらせてもらったり、テレビ和歌山と和歌山放送のラジオもやらせてもらったりしているので、食べる仕事をそこまでやらんでよくなってきてはいます。ちゃんと安田大サーカスのお仕事もありますし。

だけど、デブというキャラクターは大事やと思っているので、110キロは切りたくないと思っていて。

--「食べる仕事をそこまでやらんでよくなって」いるのは、マイナスにとらえていますか。

HIRO いまは気にしてないですね。前みたいに、胃に4、5キロも入らないので。50歳手前になって無理するのもイヤやなと思って。ある程度の量で、おいしいものを食べて、おいしい表現のコメントをしっかりしようっていう感じですね。

--血糖値も正常値ですか？

HIRO 実は糖尿病で、インシュリンの注射も打っていました。

（平田 裕介）