一瞬、目を疑った。

【画像】救急隊員が「地面に落ちていた鼻を…」“顔のほとんどを失う”事態になった男性の奇跡的な回復ぶりなど多くの症例が記された『クマ外傷 クマージェンシー・メディシン』（新興医学出版社）

〈クマに居間で襲われたか、81歳女性が死亡 全身に多数の傷 岩手〉（「朝日新聞」デジタル版2025年7月4日）

居間？ クマが人家に侵入して人を殺したのか……？ そんな話はこれまで聞いたこともなかったが、記事はその「まさか」が起こったことを伝えていた。

・4日午前7時40分ごろ、岩手県北上市の住宅で、この家に一人で住む81歳の女性が居間で血を流して倒れているのを女性の息子が発見。

・女性の遺体には、動物の爪によるとみられる多数の傷が頭など全身にあった。

・室内にクマとみられる足跡が複数残されていた。

事故から一週間後の11日、地元猟友会が現場近くで成獣のクマを駆除。DNA鑑定により、女性を襲ったクマと同一個体であることが確認された。

同一のクマが4年の間隔をおいて人を襲った



ヒグマ（北海道斜里町） ©時事通信社

衝撃的な事故は続く。

7月12日午前2時50分ごろ――北上市でクマが駆除された翌日――今度は北海道渡島管内福島町の住宅街で、新聞配達中だった男性（52）が、ヒグマに襲われて死亡する事故が起きた。このクマは18日に駆除されたが、その後のDNA鑑定によって、2021年に同町の山林で77歳（当時）の女性を襲い、死亡させた個体だったことがわかった。同一のクマが4年の間隔をおいて、再び人を死亡させたケースは過去にない。

環境省によると、令和7年度のクマ類による人身事故の発生件数は62件、被害人数は69人で、うち5名が死亡している（8月末時点）。例年と比べて飛びぬけて多いわけではないが、前出の2件のように、従来の常識では考えられない異常な事故が続いている。

日本のクマに何が起きているのか。

問題を起こしたクマの“共通点”

「二つの事故にはそれぞれの背景と原因があるので、一概に論じることはできませんが、共通点がひとつあります」

そう語るのは、「南知床・ヒグマ情報センター」の藤本靖氏である。

「それはいずれの事故にも“予兆”があったということ。具体的には、事故前から、問題の個体が現場周辺に何度も出没している点が共通しています」（同前）

北上市の事故では事故の数日前からクマが倉庫に侵入し、米などを食害する被害が複数回起きていた。福島町のケースでも事故前からゴミ捨て場がクマに荒らされる被害が続いていた。こうした事実が意味するのは、問題を起こしたクマは「人間を恐れていなかった」ということである。

「もっといえば、人間を下に見ているといってもいい。近年、クマの生息数の増加と山のエサ不足を背景に、人里近くで生活する『アーバンベア』の存在が指摘されていますが、彼らは人間を間近で観察した結果、人間に慣れてしまう。さらに農作物や生ゴミなどを通じて人間の食べ物の味を覚えてしまったクマはそれに執着するようになる。こうなると、いつ人間を襲ってもおかしくはない」（同前）

市街地にクマ出没→「緊急銃猟」が導入

クマは学習能力の非常に高い動物である。人間とクマの生活圏が近くなり、“人慣れグマ”が増えていけば、市街地での不慮の事故の可能性もそれだけ増える。

そうした状況の中、市街地でのクマ出没に備えて2025年9月1日から導入されたのが「緊急銃猟」という制度である。というのも、従来の鳥獣保護管理法下においては、原則として市街地での発砲は禁じられていた。そのためクマが市街地に出没した際は、警察官が〈人命にかかわる危険が差し迫った状況〉と判断した場合のみ、ハンターに発砲許可を出すことで対応するしかなかった（警察官職務執行法第4条第1項）。

「ただクマ相手の現場では、瞬時の判断が求められるので、そのタイムラグが大きい。経験上、クマを一日追いかけても、撃てるチャンスがあるのは、ほんの4、5秒しかないからです」（同前）

ハンターに“丸投げ”問題

そこで鳥獣保護管理法を改正する形で導入されたのが「緊急銃猟」である。これにより市街地においても安全面で一定の条件を満たせば、市町村長の判断でハンターに銃による駆除を委託できるようになった。だが、現場のハンターの表情は複雑だ。

「自治体が判断といっても、現実的にはハンターに“丸投げ”するしかない。それで、もし何か事故が起こったら、その責任は誰が負うのか。警職法を適用した場合、ハンターは“みなし警察官”となるので免責特権がありますが、鳥獣保護法での対応では、単なる“みなし公務員”です。たとえ刑法上の責任は問われなかったとしても、行政処分を受けるリスクは残る。明確な免責特権がないことが一番の問題だと思います」（北海道猟友会所属のハンター）

二つの法律が絡んでいる複雑さ

本来、猟友会は狩猟を趣味とする同好の士の集まりであって、有害鳥獣の駆除に協力する義務はない。

「狩猟と有害駆除とでは目的が違うのにどちらも銃を使うというだけで、有害駆除がハンターに押し付けられてきた面はあると思います」（同前）

前出の藤本氏は、「そもそもの問題は“銃で有害鳥獣を駆除する”という行為に二つの法律が絡んでいる点にあると思います」と指摘する。すなわち環境省が所管する鳥獣保護管理法と、警察庁が所管する銃刀法である。その意味では、クマの市街地への出没は、その二つの法律の狭間で起きている問題ともいえる。

「今後、市街地でのクマによる人身事故は増えていくでしょう。それに対して鳥獣保護法の改正（緊急銃猟）という“継ぎ接ぎ”の対応だけで本当にいいのか。私は銃刀法の改正も視野に入れつつ、有害駆除という目的を明確にした新たな法体系を整えるべきだと思います」（同前）

国民の生命と財産を守ることは、国家の使命である。これ以上、駆除の現場に責任を押し付けることは許されない。

◆このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した『文藝春秋オピニオン2026年の論点100』に掲載されています。

（伊藤 秀倫／ノンフィクション出版）