Ê¡²¬¸©¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò °¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼A¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¥¥ã¥é¤¬ºÇ¹â¤Ê¤Î¤ÇÀ§Èó¼èºà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢11·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø£Ã£Â£Ã¥é¥¸¥ª #¥×¥é¥¹¡ª¡Ù¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Îºû°æ¹ÀÀ¸¤µ¤ó¤Ë¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ÒÌ¾¤ÎÍ³Íè¤ä»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ìò¡¢ÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò °¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤Ï2016Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¸½ºß10´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤Î°ÌòÀìÌç²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºû°æ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¥·¥ã¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢MC¤Î¤Û¤«µÓËÜ¼¹É®¤âÃ´Åö¡£¤´ÅöÃÏ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ìò¤ÎÇÉ¸¯¤«¤éµÓËÜ¤Þ¤Ç°ì³ç¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¤è¤ê°Ìò¤¬¡Ö³Ú¡×
ºû°æ¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤ä²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ê¤É¥Æ¥ì¥Ó¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¼Î¤Æ¤¤ì¤º¡¢°¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºû°æ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤è¤ê¤â°Ìò¤ÎÊý¤¬¡Ö³Ú¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦¸ºÅÀÊý¼°¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¤ÎºÇÃæ¤ËÅ¾¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ê¤Î¤Ë¥À¥µ¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢°Ìò¤ÏºÇ½é¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÃÅÀÊý¼°¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÏÂ©ÀÚ¤ì¤âµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Ìò¤Ï¥Ð¥Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦µ¤³Ú¤µ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÒÌ¾¤ËÂÐ¤¹¤ë³Ð¸ç¤òÌä¤¦
¤¿¤À¤·¡¢°¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤Ë¤Ï³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÒÌ¾¤¬ÊÝ¸±¾Ú¤Ê¤É¤Ë¤â¤¹¤Ù¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤áÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡Ö¿Æ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤òÉ¬¤º³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍúÎò½ñ¤ËºÜ¤ë¤Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤è¤«¤È¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¿Í¤À¤±¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ÖÈà»á¤¬°¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤ä¤Ð¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èºû°æ¤µ¤ó¡£²ÈÂ²¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë³ÎÇ§¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢ºÎÍÑ»þ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï·ÐÍýÉô¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Ï¶ä¹Ô¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¡¢Áë¸ý¤Ç¡Ö°¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤µ¤ó¡×¤È¶ä¹Ô¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Æþ¼ÒÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
¸½ºß¤Ï±ÇÁüÀ©ºî¤¬»ö¶È¤ÎÃæ³Ë¤È¤¤¤¦°¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥É¥²¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡Ê¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼ÈÖÁÈ¤Î¸¶ºî¤äÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºû°æ¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ò¥Ñ¥¯¤Ã¤¿¡×ÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÄ«10»þ¤«¤éÊüÁ÷¡£ËèÇ¯¥ï¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê3¥ö·î¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç6Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¤Ç¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËÂ³¤¯»þ´ÖÂÓ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿Amazon¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ëº§¼°¤ÇÇúÈ¯Âà¾ì
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê°ÍÍê¤È¤·¤Æ¡¢·ëº§¼°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿·Ïº¿·ÉØ¤ËÅÝ¤µ¤ì¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥±¡¼¥ÆþÅá¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÇúÈ¯¤·¤ÆÂà¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë±é½Ð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î°ÍÍê¤Ç¤Ï¡¢¿·ÉØ¤Ø¤Î³ÎÇ§¤òÆÃ¤Ë½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÏºÂ¦¤Ï¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¤â¡¢¿·ÉØ¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÙ¤«¤¤ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿ÂçÀÚ¤ÊÆü¤Ë¡¢°¤ÎÈëÌ©·ë¼Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤ò¼è¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«Ì¾¸Å²°¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÕÍß¤ò¸«¤»¤ëºû°æ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
(minto)
