¡¡µð¿Í¤Ï28Æü¡¢¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤ÈÍèµ¨°Ê¹ß¤Î³èÌö¤Î¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢³¤³°¤ÎÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ê¤ÉÂ¾µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀß¤±¤¿Êý¤¬ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤È¤Î·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¡¢ÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç11·îËö¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÊÝÎ±¼ÔÁª¼êÌ¾Êí¤Ë·ÇºÜ¤»¤º¡¢¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤Ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤«¤éµåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë³¤³°Ìîµå´Þ¤á¤¿Â¾¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£3¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤´À¼±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥ª¥³¥¨¤Ï¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç23Ç¯¤«¤éµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢23Ç¯¤¬41»î¹ç¡¢24Ç¯¤¬68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï61»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.246¡¢5ÂÇÅÀ¡¢3ÅðÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£