¡Ú¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡¡Happy Room¡Û 11·î29Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§1,540±ß
¡¡¥êー¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡¡Happy Room¡×¤ò11·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´6¼ïÎà¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ1,540±ß¡£¤Ê¤ªÃæ¿È¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¥·¥êー¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£ÊÉ¤ÏÈ¾Î©ÂÎ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÕÂ°¤Î²È¶ñ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¼«Í³¤ËÆ°¤«¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¡£¤â¤è¤¦¤¬¤¨¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤Ï¾å¤Ë¤Ä¤ß¤«¤µ¤Í¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
1.¤Þ¤á¤¤Á&¤Ä¤Ö¤¤Á
2.¤·¤º¤¨
3.¥Þ¥¹¥¿ー
4.¥¸¥å¥ó
5.¥Ë¥³¥Ð¥ó
6.¥Ó¥¢¥ó¥«
