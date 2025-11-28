この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「News65 | 独身の元気が出るTV」が、「【漫画】平均年金額で生活する独身の老後の実態。友人は月16万、俺は月14万…見栄を張った男の末路【漫画動画】」を公開。65歳で定年退職した独身男性が、年金生活の厳しい現実に直面し、見栄から転落していく姿を描いている。



物語の主人公は、65歳で退職した角田八郎。ある日、彼のもとに届いた「年金決定通知書」には「14万2800円」という数字が記されていた。現役時代はトップセールスマンとして活躍した自負があった角田は、「これが俺の人生の通信簿ってわけか」と現実に打ちのめされる。気晴らしに立ち寄った居酒屋で、彼は偶然にも高校時代の同級生・武藤と再会する。



武藤から自身の年金額が「16万だった」と聞かされた角田は、プライドから「俺は…まあ同じくらいよ！」と見栄を張ってしまう。しかし、武藤がスマホで調べた厚生年金の男性平均受給額は「月額16万6606円」であり、武藤の妻も国民年金を受給するため世帯収入は21万円を超えると判明。自身の年金額が平均を大きく下回る事実と、見栄でついた嘘が角田を精神的に追い詰めていく。



武藤に対して優位に立ちたい一心で、角田は虎の子の退職金で高級なカメラレンズを購入するなど浪費を重ね、貯金は瞬く間に底をつく。生活費に困窮した彼は、SNSで見つけた「シニアのための安心ローン」という広告に手を出してしまうが、それは保証金を騙し取る「育てる詐欺」だった。危機一髪のところで友人の武藤に救われた角田は、ついに自身の困窮と嘘を涙ながらに告白する。



全てを打ち明けた角田に対し、武藤は彼を責めることなく、公的な支援制度である「生活福祉資金貸付制度」の利用を提案。友人の温情に触れた角田は過去のプライドを捨て、新たな人生を歩み始める決意をする。この物語は、老後の生活設計の重要性とともに、見栄やプライドよりも大切なものが何かを問いかけている。