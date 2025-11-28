マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が24、25の両日、福岡・九州国際大付高野球部を指導した。今秋の明治神宮大会を制した強豪校の選手に、日米球界のレジェンドは惜しみなく“極意”を伝授。野球の基本であるキャッチボールでは目を閉じた状態で正確に投球し、選手を驚かせた。

左太もも裏に肉離れを起こした影響でランニングメニューなどは回避したが、精力的に選手を指導。初日の24日には、来秋のドラフト候補とされるスラッガー、牟礼（むれ）翔外野手（2年）を相手にキャッチボールを行った。徐々に距離を伸ばして、70〜80メートルの遠投に。距離が離れるにつれて牟礼の投球は乱れ始めた。

「上下にぶれるのはいいけど、こっち（左右）にぶれるのは駄目」とイチロー氏。「肩が強いのは分かったけど、今の精度だとまだまだ」とし、「（球がぶれるのは）必ず体の動きに理由がある。分かれば修正できる」と助言を送った。牟礼から「（イチロー氏の）球に伸びがあります」と言われ、「肩甲骨が動くのがポイント。あれが7割（の力加減）でできる能力がほしい」と説明した。

2日目の25日には、左腕の岩見輝晟投手（1年）とキャッチボールを実施。見守る選手らに、「ターゲットは常に相手の右肩に置いている」と明かした。さらに「下から力を伝えて、手は勝手に上がるイメージ。下からの動きを進めて、勝手に上がってくる」と解説した。

長い距離を正確に投げるコツとは…「ステップした時に行き先が決まっている」

日本でゴールデン・グラブ賞を7度、メジャーでゴールドグラブ賞を10度受賞したイチロー氏。正確無比な“レーザービーム”でファンを魅了した。

「僕のスローイングはここ（ステップを踏んで左腕が上がった時）で決まっています。普段のキャッチボールからできる。内野手や投手はここ（リリースの時）でできるけど、外野手は安定しないし、距離を出せない。基本的には、ステップした時に行き先が決まっている」と、長い距離でも正確に投げるコツを明かした。

そして、“達人技”を披露した。「塁間で目を閉じて投げられるか。やってみたらいかにバランスが大事か分かる。ここ（手先）でコントロールしようとすると難しい」とし、目を閉じた状態で実際に投げた。最初の2球は岩見の正面、3球目で狙い通りに岩見の右肩に。イチロー氏は声をあげて喜び、選手は拍手を送った。

牟礼は「近い距離だと当たり前に胸に投げてくるというイチローさんの制球力だったり、意識の違いを痛感しました。遠くになるにつれ、自分は開いて逸れたりするので。イチローさんはそれもなく、すごいなと痛感しました」と明かす。岩見は「全部胸の近くにきていたので、これがメジャーにいく人かと」と驚いた様子だった。

来春の第98回選抜大会で優勝候補の筆頭と目される九州国際大付。楠城祐介監督は「言われたことをとにかく継続して、つぶしていくことに集中していきたい」と感謝の思いを表した。（First-Pitch編集部）