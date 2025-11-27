3時のヒロイン福田、衝撃の“ポロリ事件”を告白！ダンス中に「チューブトップも全部ずり落ちて…」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

11月26日（水）に放送された同番組では、3時のヒロイン・福田麻貴が衝撃の“ポロリ事件”を語った。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

今回は企画「嘘トーク王決定戦」を実施。キーワードを見て、実際に体験した嘘みたいな本当の話を披露する。ただし、その中には今日初めて見たキーワードが一つだけ混じっているというルールだ。

ゲストは話術に安定感がある福田と、春とヒコーキ（土岡哲朗、ぐんぴぃ）。森は福田の嘘がバレないようサポートとして参戦する。

福田が引いたキーワードは「アイドル」。

元アイドルグループのメンバーでもある福田は、NSC時代に女性タレントコースで学んでおり、そこでダンスの発表会があった際に、“ポロリ事件”がおきたと話す。

予算もなかったため、手作り衣装を用意していたというが、曲の合間に衣装の“早替え”に挑戦することに。「メンバーが私の服をバーって引っ張ったら、中から煌びやかなチューブトップの衣装が出てくる」という演出だったと振り返る。

しかし、いざ早替えのとき、「引っ張ったら中のチューブトップも全部ずり落ちて…」といい、2秒間、ブラジャー姿のまま決めポーズをしていたと明かす。

まさかの体験談に一同は大爆笑する。

これに土岡は「見ていた人はどういう反応だった？」と尋ねると、福田は「リハで男性スタッフさんもいっぱいいたけど、全然興奮せえへんかったって言われました」と明かし、スタジオをさらに盛り上げた。

“嘘みたいな話”ではあるが、その後このエピソードは事実だったと判明した。