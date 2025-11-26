この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「【小さなハプニング】インコの驚き方が可愛いすぎたw」の動画を公開。セキセイインコのひなちゃんがミニチュアのコップが落ちた音に驚き、驚異的なジャンプを見せる様子が収められている。

動画は、ひなちゃんがミニチュアのテーブルでおままごとを楽しむ場面から始まり、小さなケーキやコップが並べられたテーブルで嬉しそうにおやつをつついてる。

しかしその直後、くちばしで触れた青いコップがテーブルから床に落下。カタン、という小さな物音に、ひなちゃんは瞬時に反応。その場で真上に「ぴょん！」と高く飛び上がり、まるでバネ仕掛けのおもちゃのような俊敏な垂直ジャンプを見せた。

その後もお友達のジャンボセキセイインコのつっきー君と仲良く遊ぶ姿や、まるでコントのような飼い主とのやり取りにも注目が集まっている。



この投稿には「一人暮らしなのに声出して笑わった」「ただただ可愛いくて幸せ」「反射神経凄い！」など、絶賛のコメントが寄せられた。

ひなちゃんのお茶目な行動と、それに振り回されるつっきー君のやりとりに、思わず笑みがこぼれる動画となっている。



