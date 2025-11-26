この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひなたちゃん動画」が「【小さなハプニング】インコの驚き方が可愛いすぎたw」の動画を公開。セキセイインコのひなちゃんがミニチュアのコップが落ちた音に驚き、驚異的なジャンプを見せる様子が収められている。
動画は、ひなちゃんがミニチュアのテーブルでおままごとを楽しむ場面から始まり、小さなケーキやコップが並べられたテーブルで嬉しそうにおやつをつついてる。
しかしその直後、くちばしで触れた青いコップがテーブルから床に落下。カタン、という小さな物音に、ひなちゃんは瞬時に反応。その場で真上に「ぴょん！」と高く飛び上がり、まるでバネ仕掛けのおもちゃのような俊敏な垂直ジャンプを見せた。
その後もお友達のジャンボセキセイインコのつっきー君と仲良く遊ぶ姿や、まるでコントのような飼い主とのやり取りにも注目が集まっている。

この投稿には「一人暮らしなのに声出して笑わった」「ただただ可愛いくて幸せ」「反射神経凄い！」など、絶賛のコメントが寄せられた。
ひなちゃんのお茶目な行動と、それに振り回されるつっきー君のやりとりに、思わず笑みがこぼれる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:23

遊びたいけど遊べない…
01:26

集中できないつっきー君
02:54

ようやく合流！
03:33

ティータイム中の驚異の反射神経

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

ひなたちゃん動画_icon

ひなたちゃん動画

YouTube チャンネル登録者数 1.67万人 328 本の動画
雛から育てたセキセイインコのひなちゃんと、成鳥でお迎えしたジャンボセキセイインコのつっきー（ゆづき）君。性格が全く違うけど、とっても仲良しのふたり。そんなふたりのほのぼのとした日常をお届けしています。
youtube.com/channel/UCbR-tYEtj7gvX41YGwujwRQ YouTube