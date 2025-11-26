福岡市の海の中道大橋で2006年に発生した飲酒運転事故で3人の子どもを亡くした大上かおりさんが23日、大分市内で講演を行い、被害者遺族として19年間抱えてきた苦悩や被害者支援のあり方について語った。大上さんは、事故後の生活や加害者への思いを率直に述べ、被害者一人ひとりの状況に応じた支援の必要性を訴えた。

【写真を見る】飲酒運転の車に追突され海に転落、3人の子どもを失った母「胸の中で亡くなった息子…一生忘れず向き合う」19年の苦悩と被害者支援語る

忘れられない記憶

2006年8月25日夜、大上さん家族5人の乗った車が追突され、博多湾に転落。幼い3人の命が奪われた。

「私自身が被害者だったので、事故の状況や子どもが亡くなっていった姿をすべて鮮明に覚えています。だからこそ、どうやって生きていこうかという思いは、その時からずっと変わらずにあります」

「どうして自分が助かったのか、助かってしまったのか。子どもの命と引き換えに伝えたかったメッセージは何だったのか…」と自責の念に長く苦しんだことも明かした。

「火葬をしたくなかったし、収骨室にも入りたくなかったし、3人の遺骨を小さな骨壺に順番に入れることもしたくなかった。でも“決まったこと”のように立ち会わなくてはならなかった。その苦しさは今でも残っています」

苦しんだマスコミ取材…

その後、うつ病を患いながらも、「どうしても自分自身の人生に意味を見出したくて、薬には決して手を出さない生活をしてきました。薬を飲んでいたら、少しは楽になったかもしれません。うつの波が押し寄せてくるのが分かるんですけど、私はもうここからは抜け出せないのかな…」と振り返る。

自宅に押し寄せたマスコミ取材にも苦しんだ。

「報道の自由はありますが、テレビを見ることはなかったので、どのように放送されているのかも知りませんでした。自宅が全部映って、名前も公表されていたので住所を特定できるような状況になり、誹謗中傷の手紙が届くこともありました」

住所を記載しなくても、苗字だけで手紙が届いてしまう現状にも触れ、被害者のプライバシー保護の重要性を訴えた。

大上さんは「犯罪被害に遭った方を一括りにするのは極めて難しい。一人ひとりの立場や、家族内でも考え方や受け止め方は本当に違います」と強調した。

社会との関わり断ち切る

事故後は、転居を繰り返した生活も明かした。引っ越し先では、近隣住民の言葉に傷ついた経験もあったという。

「近所の方から『あんな大きな事故があったから、今度生まれてくる子は甘やかすだろうから、甘やかさないで育てなさいよ』とか、『今大事にしないといけないのは生きている子よ。死んだ子じゃなくてね、生きてる子を大事にしないといかんよ』と言われたこともありました」

そうした経験から、「社会との関わりを断ち切ることで自分を守るしかなかった」と語った。

加害者への思い

裁判についても触れ、「当時29歳で、母としてまだ出産できる年齢だったので、裁判を“人生の通過点”と捉えて過ごしていました」と明かし、加害者への思いについても率直に語った。

「これは私の考えですが、加害者に恨みや憎しみを持てるほど心に余裕がありませんでした。事故の状況があまりに悲惨で、怒りや憎しみを抱く以前に、その記憶に苦しみ、自分を責め続けていました」

加害者は危険運転致死傷などの罪で、懲役20年の刑が最高裁で確定している。

「来年でちょうど20年ですが、出所したかどうかも知りません。加害者が自分の罪を深く感じる人であってほしいし、罪を感じられない人によって子どもたちの命が奪われたのだとしたら、そっちの方がつらい」と心境を吐露した。

「もし出所して『会いたい、謝罪したい、お花を持って行きたい』と言われたら、私はそれを受けたいと思います」

新たな命…支える側のママに

大上さんは新たに子どもを授かり、育ててきた。19年間の苦悩と向き合いながら、日々にかける思いを明かした。

「事故の状況をこれからも忘れることはないだろうし、助けた次男がレスキューが来る前に私の胸の中で亡くなったこの苦しみも一生忘れずに向き合っていかなければいけない」

「今は母として子どもを育てることができて、愛する対象が目の前にいてくれたからこそ、人生の出直しができました。講演活動を通じて、今度は自分が“支える側のママ”になりたい。私だからできる癒やし方があるんじゃないかと思っています」