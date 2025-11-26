「平和の尊さについてご関心が強いという印象」

11月17日から22日まで、初の海外公式訪問として東南アジアのラオスに滞在された愛子さま（23）。美しい民族衣装を隙なく着こなされたお姿に、ラオスの人々は感嘆の声を漏らしたという。一方、ご滞在中に愛子さまが思わず「ハッハッハッ」と笑われる一幕もあった。「週刊新潮」は、愛子さまを破顔一笑させた当人に取材。その秘話を含めた現地レポートを紹介する。

＊＊＊

【写真を見る】まさかの「カメラ目線」で… 小室眞子さんが見せた“意外な表情”

今年は日本とラオスの外交関係樹立70周年で、JICA（国際協力機構）海外協力隊がラオスなどに初めて派遣されてから60年の節目の年だった。また、2012年には天皇陛下が同国を公式訪問されている。そうした縁のあるラオスで、愛子さまは多くの日程をこなされたわけだが、まずは19日に愛子さまが訪問された、ラオスの不発弾問題について展示している施設「COPEビジターセンター」で説明役を務めたJICA専門家の鷺谷（さぎや）大輔氏が語る。

ラオスを訪問中の愛子さまが「イッサラポン・バイオリン演奏団」の演奏を鑑賞し、拍手される

「COPEビジターセンターのビデオルームで、パワーポイントの資料をスクリーンに映しながら、ラオスにおける不発弾の深刻な状況と、不発弾除去組織に対する日本政府やJICAの協力についてお話ししました。愛子さまは柔らかな笑顔であられることが多いと思いますが、説明を聞かれている時は真剣な表情をなさり、不発弾を巡る状況を真摯に理解しようとされているように感じました」

ラオスが空爆の被害を受けたのはベトナム戦争の際。それから半世紀以上がたった今も、国土の広い範囲に不発弾が残っている。

「スライドの最後の方で、戦争が終わっても不発弾のような課題が残るため、すぐに平和になるわけではない、ということを説明している部分があります。それを聞かれていた時の愛子さまの表情、そして深くうなずくご様子から、平和の尊さについてご関心が強いという印象を受けました」（同）

「“お気をつけて”と声をかけてくださりました」

愛子さまからは“不発弾処理を進める上で、どのような点が難しいですか？”“不発弾の爆破処理後の残骸はどのように処理されていますか？”といったご質問があった。

「質問される際には、少し遠慮がちな感じがありながらも、椅子の前の方に座るような形で、少し前のめりのような姿勢におなりでした。そういったところからも、不発弾の問題へのご関心の高さがうかがえたように思います」

と、鷺谷氏。

「質問への回答が終わると、愛子さまは私の方にお近づきになり、“お忙しいところありがとうございました。お気をつけて”と声をかけてくださいました。非常にお優しいというか、他者への気遣いを大切にされる方だな、と強く感じました」（同）

また同日、愛子さまは、日本の支援で建設された現地の「武道センター」にも足を運ばれ、ラオス人らによる柔道、空手、合気道、剣道の「演武」を観覧されている。

JICA海外協力隊員として当地で柔道の指導にあたる菊地友輝氏が語る。

「4種目の演武が終わった後、JICA協力隊員や各種目の選手たちが愛子さまと懇談する時間が設けられ、私もお話しする機会に恵まれました。そこで愛子さまから“ラオスの柔道は盛んですか？”といった趣旨のご質問があったので、“まだまだ発展途上でラオスの柔道人口は200人くらいです”とお答えしました」

「ご関心をつかめたようでうれしかったですね」

“（柔道を教える際）ラオス語で指導されているのですか？”とも聞かれたという。

「私は“ラオス語で指導している、と言いたいです”とお答えしたんです。すると、愛子さんは、ハッハッハッと笑われたのです。愛子さまのご関心をつかめたようでうれしかったですね。私は、“練習では基本的にラオス語を使いますが、選手たちに発音や言い回しなどから教えてもらっています”と付け加えました」

愛子さまと会話を交わした選手の中には、

「空手をやっていて、首から金メダルをかけている女の子がいて、“金メダル取ったの”と愛子さまに言っていました。愛子さまは女の子の身長に合わせて膝を曲げ、“よかったね、がんばったね”とにっこり笑っていらっしゃいました」

多くの人を魅了した愛子さまの初の海外公式訪問。「次はわが国に」という声が上がるのは必至である。

11月27日発売の「週刊新潮」では、ラオスでの知られざる愛子さまのお姿を、現地で愛子さまと間近に接した人々の証言を基に特集する。

「週刊新潮」2025年12月4日号 掲載