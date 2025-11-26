【ザ・プリンス パークタワー東京】モダンで華やかな世界観を表現した「クリスマスアフタヌーンティー」
「ザ・プリンス パークタワー東京」では、ピエール マルコリーニのオリジナルクーベルチュールチョコレートを使った「クリスマスアフタヌーンティー」が、2025年12月30日（火）まで提供されています。
メニューは幾何学的なデザインにインスパイアされた4種類のスペシャルスイーツを中心としたスイーツ＆セイボリー。ピエール マルコリーニのクリスマス＆ホリデーコレクション 2025のテーマである、時代を超えて愛される“アール・デコ”とシンクロさせています。
「クリスマスアフタヌーンティー」の内容は？
「ガトーショコラシュトーレン」は、シュトーレンのような赤ワインやラム酒などに漬けたナッツがアクセント。「プレゼントボックス」はグリオットチェリーのジュレとチョコレートクリームをチョコレートムースで包み込んでいます。
そしてシュー生地にパッションクリームを絞り、クリスマスツリーのように仕上げた「チョコレートツリー」など、チョコレートと酸味を丁寧に組み合わせ、最後のひと口まで楽しめるように趣向を凝らしたラインナップです。
クリスマスパフェ
ピエール マルコリーニのオリジナルクーベルチュールを使用した限定フレーバーのアイスに、ピスタチオクリームとラズベリージュレを層にした「クリスマスパフェ」は、スパイスが香るホテルメイドのスペキュロスクッキーとの相性が良く、濃厚なチョコレートアイスクリームの味を引き立てる一品。
セイボリー
オープンサンドやビーフシチューの隠し味など、セイボリーにも贅沢にオリジナルクーベルチュールを使用しています。
クリスマスアフタヌーンティーメニュー
<ウエルカムドリンク>
・エスプレッソトニック
＜スイーツ＞
・ガトーショコラシュトーレン
・プレゼントボックス
・チョコレートツリー
・カカオティーのヴェリーヌ
・タルトカシスフレーズ
・クリスマスパフェ
・チョコレートスコーン
＜セイボリー＞
・ビーフシチュー
・サーモンクレープ
・コンソメのゼリー寄せ
・オープンサンド
幾何学的なデザインはこだわりの世界観そのもの。「ザ・プリンス パークタワー東京」のクリスマスアフタヌーンティーで、クリスマスを一層華やかにしてみてはいかがでしょうか。
■クリスマスアフタヌーンティー
場所：ザ・プリンス パークタワー東京ロビーラウンジ1階
TEL：03-5400-1170（10〜18時）
期間：開催中〜2025年12月30日（火）※前日までの予約制
時間・料金：12〜20時(最終入店18時) 8000円
※17時〜、18時〜の場合 7500円
※タワービュー確約、2時間制
Text：中川葉月
