楽天が、来季からの日本球界復帰の意向を表明していた前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）と基本合意に達していたことが25日、分かった。近日中にも発表される。

前田がインスタグラムに英語の長文で日本復帰への決意をつづってから3週間弱が経過。日米通算165勝右腕の新天地をめぐっては巨人、ヤクルトも獲得調査に乗り出していた中、楽天は2年4億円規模の条件を提示。本人がこだわりを持つ先発での起用方針も示し、争奪戦を制した。

4年連続4位に終わった楽天は先発投手が最大の補強ポイント。今季は規定投球回に到達した投手がおらず、2年目左腕の古謝と中継ぎの西垣の7勝がチーム最多。2年連続で開幕投手を務めた早川はわずか2勝に終わり、9月末に左肩クリーニング手術を受けて来季の開幕に間に合うかどうかが不透明な状況だ。

前田は米10年目の今季はタイガースで7試合に登板し、5月に事実上の戦力外。ヤンキース3Aへ移籍した後は投球フォームなどを修正し、シーズン終了後には「今の状態なら勝利に貢献できる。自信を取り戻すことができた」と手応えを明かしていた。メジャーでは中継ぎも経験したが、先発への思い入れは強く、残り35勝に迫った日米通算200勝を杜の都で目指す。