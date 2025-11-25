¡Ú¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¡¦¿·¥á¥Ë¥å¡¼¡Û8Ç¯¤«¤±¤Æ³«È¯¡ª ¿·»þÂå¤Î¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ô¥ê¿É¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È
¥¶¥¯¥¶¥¯¡ß¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡ª¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¼Â¿©¡ª
¤Þ¤º¤Ï²¦Æ»¤Î¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×540±ß¤«¤é¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Êñ¤ß¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢Âç¤¤á¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÎµÅÄ¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡ª ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢°á¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡ª ¤½¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æù¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÆð¤é¤«¤µ¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¡£¤µ¤¹¤¬¥Á¥¥óÀìÌçÅ¹¤Î¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢KFC¡Ë¡¢·Ü¥â¥â°ìËçÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î·ÜÆù¤Ï¡¢À¸Õª¤ÎÉ÷Ì£¤¬¤Û¤É¤è¤¯¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¡ª ¤µ¤é¤ËÆÃÀ½¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤ÆÌ£¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÆù½Á¡¢¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ÇÄ´ÏÂ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë´°À®¤µ¤ì¤¿·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
8Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò¤«¤±¤ÆÄÉµá¤·¤¿Ì£¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤âÌ£¤ï¤¤¤âÂçËþÂ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢£¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ540±ß¡¢¥»¥Ã¥È950±ß¡¢¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È1250±ß
É¸½àÀ½ÉÊ½ÅÎÌ¡§1¸Ä¤¢¤¿¤ê473g
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§1¸Ä¤¢¤¿¤ê182kcal
¤¦¤Þ¿É¹¥¤¤ÏÉ¬¸«¡ª¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ô¥ê¿É¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤ò¼Â¿©¡ª
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ô¥ê¿É¤·¤ç¤¦¤¬¡×570±ß¤â¼Â¿©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¡¢ÆÃÀ½¥Ô¥ê¿ÉÀ¸Õª¥½¡¼¥¹¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¥Ô¥ê¿ÉÀ¸Õª¥½¡¼¥¹¤Ï²¼¤Î¥Ð¥ó¥º¤ËÅÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤¸¤Ã¤¿¤È¤¤ËºÇ½é¤Ï·ÜÆù¤È¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë½ù¡¹¤Ë¥Ô¥ê¿É¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÜÆù¡õ¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤«¤é¡¢¥Ô¥ê¿É¤Ø¤ÎÌ£¤ÎÊÑ²½¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª ´Å¤µ¤È¤¦¤ÞÌ£¡¢¤½¤·¤Æ¿É¤µ¤ÎÄ´ÏÂ¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ê¿É¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿É¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Þ¿É¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡ª
¢£¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ô¥ê¿É¤·¤ç¤¦¤¬¡×
²Á³Ê¡§Ã±ÉÊ570±ß¡¢¥»¥Ã¥È980±ß¡¢¤è¤¯¤Ð¤ê¥»¥Ã¥È1280±ß
É¸½àÀ½ÉÊ½ÅÎÌ¡§1¸Ä¤¢¤¿¤ê506g
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡§1¸Ä¤¢¤¿¤ê197kcal
¸·Áª¤µ¤ì¤¿·Ü¥â¥â°ìËçÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Å¹ÊÞ¤ÇÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥¶¥¯¥¶¥¯°á¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¾ßÌý¡¦À¸Õª¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤ËÆëÀ÷¤ß¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡¢KFCÆÃÀ½¤Î¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª KFC¤ÎËÜµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡Ö¥±¥ó¥¿¤Î·ÜÎµÅÄ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¡Ë
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎKFCÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤Î²Á³Ê¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Text &Phot ¡§Ä¹¸Í ·®
¡üµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£