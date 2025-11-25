»³Èø»ÖºùÎ¤»á¡¢¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×È¯¸À¤á¤°¤êÎ©·û¡¦²¬ÅÄ¹îÌéµÄ°÷¤òÈãÈ½¡¡¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌ·½âÂÎ¼Á¡×
»³Èø»ÖºùÎ¤Á°½°±¡µÄ°÷¤¬2025Ç¯11·î24Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤Ë¸ÀµÚ¡£ÅúÊÛ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ÅÄ¹îÌé½°±¡µÄ°÷¤òÍÊ¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Ö²¬ÅÄµÄ°÷¼«¤éÂæÏÑÍ»ö¤ò»ý¤Á½Ð¤·...¡×
²¬ÅÄµÄ°÷¤Ï½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢³°¸òÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¬ÅÄµÄ°÷¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ª¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È²¿ÅÙ¤«¿Ò¤Í¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³Èø»á¤ÏX¤Ç¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤âµÄ»öÏ¿ÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö²¬ÅÄµÄ°÷¼«¤éÂæÏÑÍ»ö¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¼«¤é¥Ð¥·¡¼³¤¶®Éõº¿¤È¾ìÌÌ¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¹¹Ìä¤¤¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤ò½Ò¤Ù¤è¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÌÀÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡ØÛ£Ëæ¤Ë¤»¤º¤±¤·¤«¤é¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌ·½âÂÎ¼Á¤Ç¤·¤¿¡×¤Èº£²ó¤ÎÌäÂê¤ÎÈ¯Ã¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç»³Èø»á¤Ï¡¢¡Ö¤·¤«¤·¼ÁÌä¸å¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ø¤±¤·¤«¤é¤ó¡Ù¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¹ñÌ±¤¬¸®ÊÂ¤ßÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ØÅ¦¤ÈÀ¤ÏÀ¤ËÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¡¢°ÂÊÝË¡À©¤ÈÆüÊÆÆ±ÌÁ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÃÎ¤Ã¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¸ÌÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¾Úµò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÌîÅÞ¤Ë¤Ï¡Ö¡Ø³°¤Ë¤Ï·ö²Þ¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¡ÙÃÎ·Ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤Þ¤¿¡¢»³Èø»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê1¡ËÃæ¹ñÂ¦¤«¤éÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉðÎÏÅý°ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ê2¡ËÊÆ·³¤¬Íè±ç¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ê3¡Ë¸ÄÊÌ¶ñÂÎÁí¹çÅª¤Ë¤ß¤Æ¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ê4¡ËÂ¾¤Ë¼êÎ©¤Æ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ê5¡ËÆüËÜ¤Î¼«±ÒÂâ¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤ÎÉðÎÏ¤òÍÑ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ°Íý¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÎäÀÅ¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬À¯ÉÜ¤«¤é¹ñÆâ³°¤ËÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡ØÍ¦¤ßÂ¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤à¤·¤í¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤È¤·¤ÆÁíÍý¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Ù¤ºÇÄã¸Â¤Î¹ñËÉÃÎ¼±¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È»³Èø»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤¿¡£
»³Èø»á¤Ï¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬º£²ó¤Î¹â»ÔÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàìáÓ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÂÐÃæ³°¸òÀïÎ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤¨¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁíÍý¤«¤é¤Î¡ØÈ¿¾Ê¡Ù¤ÎÊÛ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ì¤Ç¤¹¡Ê¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¤¬¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤Ï½½Ê¬Íý²ò¡Ë¡×¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë»³Èø»á¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¤¬¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¤á¤°¤ëÁíÍý¤È¹ñÌ±¤Î¿¿Ùõ¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÂÛÈ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤ÆÌîÅÞ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ø³°¤Ë¤Ï·ö²Þ¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤Ê¤¤¡ÙÃÎ·Ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤°ì¹ñÌ±¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¿ÌîÅÞ¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
