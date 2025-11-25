IVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¡ÈÊÑÁõ¤Ê¤·¡É¤ÇÆüËÜ¤Î¥É¥ó¥¤ËÆ²¡¹¹ßÎ×¡ª¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¡õ¥¯¥í¥ß¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¼ê¤Ë¥¥åー¥È¤Ê¾Ð´é
IVE¡Ê¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤ÎWONYOUNG¡Ê¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤Ç²á¤´¤¹¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¥É¥ó¥¤ÇÆ²¡¹¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿IVE①②
¢£IVE¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¥É¥ó¥¤Î¤ª²Û»ÒÇä¤ê¾ì¤Ç¤Ë¤Ã¤³¤ê
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÏºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢15Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£4¡¢5ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤òË¬¤ì¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò½Å¤Í¡¢È±¤ò¥Ïー¥Õ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤äË¹»Ò¤ÇÊÑÁõ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊPOP¤¬Ìö¤ë¤ª²Û»ÒÇä¤ê¾ì¤òË¬¤ì¡¢¤Û¤Ã¤Ú¤Á¤ã¤ó¤È¥¯¥í¥ß¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤Ç¤ÏÎ¾¼ê¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò»ý¤Ã¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¯¥Ýー¥º¤ò¼è¤ê¡¢2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ò¶á¤Å¤±¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯¥¦¥¤¥ó¥¯¡£¤Þ¤¿14¡¢15ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¤ª²Û»Ò¤ò¼ê¤Ë¡¢¥¥åー¥È¤Ê¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¸ü¤á¤ÎÁ°È±¤Ç¥¬ー¥êー¤ÊÍÎÉþ¤òÃå¤¿»Ñ¡Ê1¡¢2ËçÌÜ¡Ë¡¢¤ªÈ¤¤ò¼ê¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤â¤°¤â¤°Æ°²è¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ë»Ñ¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢ÏÂ¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¡Ê11ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»þ´Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£IVE¤¬¡ØIVE SECRET¡Ù¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅìºå¤Ç³«ºÅ
¤Ê¤ªIVE¤Ï¡¢4th EP¡ØIVE SECRET¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤áÍèÆü¡£11·î23Æü¤ËÅìµþ¡¢24Æü¤ËÂçºå¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£