Ìò½ê¹»Ê¡¡¥Í¥È¥Õ¥ê¤Î¸·²üÂÖÀª¥í¥±¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª¡È·àÃæ·à¡É¤òÉñÂæ¤Ç¤â¾å±é¡¢Àª¤¤Áý¤¹ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à
¡¡½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¤8·î¾å½Ü¡¢Åìµþ¡¦ËÅç¶è¤Î¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÃËÀ¤ÏÌò½ê¹»Ê¤À¡£½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ÆÊâ¤»Ï¤á¤ë¤¬¡¢Â¸µ¤Ï¥é¥Õ¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¶á½ê¤Î»¶Êâ¤Ê¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¡ÖÌò½ê¤µ¤ó¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÉÔÆ°»º²°¤Ë½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¸·²üÂÎÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿»£±Æ¤«¤é1»þ´Ö¤â¤¹¤ë¤È¾¦Å¹³¹¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤¬±Ä¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÇãÊªµÒ¤Ê¤É¤ÎÃÏ¸µÌ±¤¬»£±Æ¤ò¸«Êª¡£Ìò½ê¤µ¤ó¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤¹¤°¤ËËÜ¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¡¢¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Ï¡¢½ÐÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¿ôÌ¾¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹µ¼¼¤ÎÌ±²È¤Î¤¢¤ëºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤ËÁ÷·Þ¼Ö¤ò²£ÉÕ¤±¤·¤Æ¡¢Ìò½ê¤µ¤ó¤Ï°ì½Ö¤ÇÈô¤Ó¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶áÎÙ½»Ì±¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Û¤É»£±Æ¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÍýÍ³¤ÏÌò½ê¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Netflix¤ÈTBS¤¬¿åÌÌ²¼¤ÇÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¡Ø²¶¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢2026Ç¯¤ËÇÛ¿®Í½Äê¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤«¤éËº¤ìµî¤é¤ì¤¿À¤³¦ÅªÇÐÍ¥¤òÌò½ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤ä¡ØÌÚ¹¹ÄÅ¥¥ã¥Ã¥Ä¥¢¥¤¡Ù¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡ØÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¸µTBS¤Î°ë»³¾½¤µ¤ó¡£2024Ç¯¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤È¡¢Netflix¤È5Ç¯´Ö¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åµ¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿µÜÆ£´±¶åÏº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ÎºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Netflix¤é¤·¤¤¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1·î28Æü¤«¤é¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î·àÃæ·à¤¬¼ÂºÝ¤ËÉñÂæ¤Ç¸ø±é¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç¿Í·×²è¤È¥³¥é¥Ü¤ÇÉñÂæÌ¾¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤ÂçÊªÇÐÍ¥¡Ù¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ìò½ê¤µ¤ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡È¸µÀ¤³¦ÅªÇÐÍ¥¡É¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êNetflix¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ñ¶âÅª¡¢»þ´ÖÅªÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¡¢¥É¥é¥Þ³¦¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤ËNetflix¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ë»öÎã¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±ÇÁü¤ÈÉñÂæ¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÁê¾è¸ú²Ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£