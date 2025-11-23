旅先で買いたい「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「南部せんべい（巖手屋）」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
秋の深まりとともに、ドライブや旅行が最も楽しいシーズンとなりました。 旅の思い出を素敵に持ち帰るため、贈っても喜ばれる旬の味覚や定番品を知っておきたいところです。
All About ニュース編集部では、2025年11月11日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で買いたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で買いたい「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：南部せんべい（巖手屋）／49票岩手県を代表する素朴なお菓子、南部せんべいが2位にランクインしました。小麦粉とごまを使ったシンプルな味わいと、パリッとした食感が特徴です。近年は、ピーナッツ入りやクッキー生地などバリエーションも増えており、老若男女に親しまれるお土産として根強い人気があります。
回答者からは「定番で美味しく、喜ばれるから」（30代女性／神奈川県）、「硬いなんとも言えない味がクセになりました」（30代男性／東京都）、「一口サイズ系や個包装タイプもあり、配り土産にも適しています」（50代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：かもめの玉子（さいとう製菓）／68票岩手県大船渡市に本社を置くさいとう製菓の「かもめの玉子」が1位となりました。カモメの卵をモチーフにした、ホワイトチョコでコーティングされたカステラ生地の黄身餡菓子です。その見た目のかわいらしさと、しっとりとした上品な甘さが特徴で、三陸を代表する銘菓として高い知名度と人気を誇ります。
回答者からは「濃厚な黄味餡を甘さ控えなカステラ生地で包んで表面をホワイトチョコでコーティングした和洋のコラボ、とにかくクセになるおいしさで何個でも食べたくなる」（40代男性／岩手県）、「優しい味で美味しくてかわいらしくてみんなに喜ばれると思います。味のバージョンもあって楽しいです」（40代女性／宮城県）、「見た目も可愛く、皮の部分も中身の餡も上品な味だからです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)