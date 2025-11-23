Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤¬½»µÈ²ñºÇ¹â´´Éô¤È¤ÎÇÖ¤ò¡ÖÆÍÁ³Ãæ»ß¡×¤«¡ÄË½ÎÏÃÄ¤ä·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿ÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¡Ö2ÅÙ¤Î°ðÀî²ñÅÅ·âË¬Ìä¡×
¡¡Ê¬Îö¹³Áè¤ò°ìÊýÅª¤ÊÀë¸À¤Ç½ª·ë¤µ¤»¤Æ°Ê¹ß¡¢ÁÈ¿¥ºþ¿·¤ò¿Ê¤á¤ëÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ðÀî²ñ¤òË¬Ìä¤·¤¿»³¸ýÁÈ¡¦ÃÝÆâ¼ãÆ¬¡¡ÆâËÙ²ñÄ¹¤È¤Ï¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤¹¤ëÃç¤À¡¡½»µÈ²ñ¡¦¾®Àî²ñÄ¹¤â»³¸ýÁÈºÇ¹â´´ÉôÁòµ·¤Ë´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿
¡¡Æ±»þ¤Ë9¤Ä¤Î¿ÆÀÌ¡¦Í§¹¥ÃÄÂÎ¤È¤Î´Ø·¸À¤Î¶¯²½¤Ë¤âÆ°¤¡¢10·î¤Ë¤ÏÃæ³ËÁÈ¿¥¡¦¹°Æ»²ñ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤È´ØÅì¤ÎÏ·ÊÞÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëÅìÀ¼²ñ¤ÎÁáÌîÂÙ²ñÄ¹¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤òÄ¶¤¨¤Æ·»ÄïÇÖ¤ò¸ò¤ï¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ë¼¡¤°¹ñÆâ2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä½»µÈ²ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢ÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢10·î30Æü¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÃÝÆâ¾ÈÌÀ¼ãÆ¬¤¬Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤ë°ðÀî²ñËÜÉô²ñ´Û¤òË¬¤ì¡¢ÆâËÙÏÂÌé²ñÄ¹¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÃÝÆâ¼ãÆ¬¤ÈÆâËÙ²ñÄ¹¤Ï·»ÄïÇÖ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ÆÁÈ¿¥¤òÄ¶¤¨¤¿¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤Ë¤«ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÅÅÏÃ¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¯ËÜÉô¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï²¿¤«Âç¤¤ÊÁêÃÌ»ö¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤â·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤â¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î°ì·ï¤ËÁ°¸å¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ÏÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ÎÌ¾ÌçÁÈ¿¥¡¦»³·òÁÈ¤òÎ¨¤¤¤ëÃæÅÄ¹À»Ê¼ãÆ¬Êäº´¤È¡¢½»µÈ²ñ¤Î¾®ºäÁï²ñÄ¹Âå¹Ô¤¬ÇÖ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤¤¤¦¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î¾ðÊó¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÇÖ¾ðÊó¤Ï¤Þ¤µ¤Ë"¶ÃØ³"¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤È½»µÈ²ñ¤Ï°ðÀî²ñ¤ò¸ò¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×3¼Ô²ñÃÌ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡£2000Ç¯Âå¤Ë¹³Áè¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤Þ¤â°äº¨¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¸½¤ËÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î¿ÆËÓ¡¦Í§¹¥ÃÄÂÎ¤Ë½»µÈ²ñ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºòº£¤ÎË½ÎÏÃÄ¤Ï·Ù»¡¤Îµ¬À©¤â¸·¤·¤¯¡¢¹½À®°÷¿ô¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁÈ¿¥´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¡£»³¸ýÁÈ¤È½»µÈ²ñ¤ÎºÇ¹â´´ÉôÆ±»Î¤¬ÇÖ¤ò·ë¤Ö¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¤¿¤á10·î30Æü¤ÎÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Î°ðÀî²ñË¬Ìä¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÖ¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡ÖË½ÎÏÃÄ¤ÎÇÖ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë"¼è»ý¤Á¿Í"¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼è»ý¤Á¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÖ¤ò¤¢¤²¤ë2¿Í¤è¤êÆ±³Ê°Ê¾å¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶È³¦¥ë¡¼¥ë¤À¡£
¡¡Ï»ÂåÌÜÂ¦¤Ï¼¹¹ÔÉô¡Ê¼ãÆ¬¡¢¼ãÆ¬Êäº´¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ìÁÈ¿¥±¿±Ä¤òÃ´¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¡¢½»µÈ²ñÂ¦¤Ï²ñÄ¹Âå¹Ô¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤Î¤¿¤á¡¢ÃÝÆâ¼ãÆ¬¤Ïµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ðÀî²ñ¤ÎÆâËÙ²ñÄ¹¤ËÍê¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤«¤éÃÇ¤ê¤ò¡Ä¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇÖµ·¼°¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â»Ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢µÞÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡Ö11·î¾å½Ü¤ËºÆ¤ÓÃÝÆâ¼ãÆ¬¤¬°ðÀî²ñËÜÉô¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâËÙ²ñÄ¹¤ÈºÆÅÙÌÌÃÌ¤ò¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï½»µÈ²ñ¤¬Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½»µÈ²ñ¥È¥Ã¥×¤Î¾®Àî½¤»Ê²ñÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤áºÇ¹â´´Éô¤¬¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈ¿¥¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÇÖ¤ÏÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ï¾ðÊóÅýÀ©¤Ë¿Í°ìÇÜÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁÈ¿¥¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Á°½Ð¡¦¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¤â¡ÖºÇ¹â´´Éô¤ÎÇÖ¤¬»öÁ°½àÈ÷ÃÊ³¬¤ÇÏÃ¤¬Ï³¤ì¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£ÁêÅö¤ÊÄ´À°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈÂ¦¤«¤éÃæ»ß¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¶¨µÄ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Ï»±²¼¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁÈ¿¥¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤Ê¤ê¾®¤Ê¤ê¤Î°äº¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÇÖ¤¬·ì±ï´Ø·¸¤è¤ê¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÁÈ¿¥´ÖÍ§¹¥¤Ï¼Â¸½¤·ÆÀ¤Ê¤¤¡£»³¸ýÁÈÊ¬Îö¹³Áè¤¬½ª·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐÎ©ÁÈ¿¥¤Ï·òºß¡£°ðÀî²ñ¡¢½»µÈ²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊ¬ÎöÁÈ¿¥¤È¿Æ¤·¤¤ºÇ¹â´´Éô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇºÆ¤Ó¶ÛÄ¥´Ø·¸¤Ë´Ù¤ë´í¸±À¤òÕÔ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼ÂÏÃ»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡ºÆ¤Ó»ÔÌ±¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ó¤«¤Í¤Ê¤¤¹³Áè¤À¤±¤ÏÈò¤±¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£