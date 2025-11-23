G20 ¹â»ÔÁíÍý¤ÈÃæ¹ñ¡¦Íû¶¯¼óÁê¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÊÂ¤Ö¤â²ñÏÃ¤Ï¤Ê¤·¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡ÖÀÜ¿¨¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇG20=¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬22Æü¡¢³«Ëë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂÚºßÃæ¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛG20 ¹â»ÔÁíÍý¤ÈÃæ¹ñ¡¦Íû¶¯¼óÁê¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÊÂ¤Ö¤â²ñÏÃ¤Ï¤Ê¤·¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¡ÖÀÜ¿¨¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÅúÊÛ¤ò¤á¤°¤êÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤Ê¤«¡¢G20¥µ¥ß¥Ã¥È2ÆüÌÜ¤Î¤¤ç¤¦23Æü¤â¡¢Íû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤Î¤¦¤Ï¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î»²²Ã¹ñ¤Ç½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¤Ë2¿Í¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤Î°ÌÃÖ¤ËÊÂ¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç²ñÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤Ï²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë70¤Î¹ñ¤äµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯¸¢´´Éô¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¼óÇ¾¤é¤¬¹â»ÔÁíÍý¤Ë°§»¢¤Ë¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç»þ´Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤âÁ´ÂÎ²ñ¹ç¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ä¥¤¥ó¥É¤È¤Î2¹ñ´Ö²ñÃÌ¤Ê¤ÉÍ½Äê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¾è¤êµ¤¤Ç¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤ÎÂÚºßÃæ¡¢ÆüÃæ¼óÇ¾¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ú¤Â³¤¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤È¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
½»Âð,
ÀÅ²¬,
ºë¶Ì,
¥À¥¤¥¹,
°ËÅì»Ô