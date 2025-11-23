¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè11Àá ¥±¥ë¥ó vs ¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè11Àá ¥±¥ë¥ó¤È¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü02:30¤Ë¥é¥¤¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥±¥ë¥ó¤Ï¥ä¥¯¥×¡¦¥«¥ß¥Ë¥¹¥¡ÊMF¡Ë¡¢¥é¥°¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ø¡ÊFW¡Ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Æ¥£ー¥ë¥Þ¥ó¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ²°Â Î§¡ÊMF¡Ë¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«ー¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¹¥¬ー¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î4Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥±¥ë¥ó¤Î¥é¥°¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ø¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥ä¥¯¥×¡¦¥«¥ß¥Ë¥¹¥¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥±¥ë¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢39Ê¬¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Õ¥¡ー¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ó¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¢¥ë¥È¥¥ー¥ë¡¦¥Æ¥¢¥È¥¥¡ÊDF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë45+6Ê¬¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬µÕÅ¾¡£¥Þ¥Õ¥à¥É¡¦¥À¥Õー¥É¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-2¤È¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
59Ê¬¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Æ²°Â Î§¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«ー¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-3¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë63Ê¬¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥¢¥ó¥¹¥¬ー¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«ー¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç1-4¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤ë¡£
64Ê¬¡¢¥±¥ë¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥å¥ßー¥É¡ÊDF¡Ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Æ¥£ー¥ë¥Þ¥ó¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥«¥¤¥ó¥Ä¡ÊMF¡Ë¡¢¥µ¥¤ー¥É¡¦¥¨¥ë¥Þ¥é¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥å¥ßー¥É¡ÊDF¡Ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¸òÂå¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
76Ê¬¡¢¥±¥ë¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥é¥°¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ø¡ÊFW¡Ë¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Õ¥»¥¤¥ó¥Ð¥·¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿ー¡ÊFW¡Ë¡¢¥ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
77Ê¬¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥¢¥ó¥¹¥¬ー¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¡ÊFW¡Ë¡¢¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥Ö¥ë¥«ー¥È¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥Õ¥à¥É¡¦¥À¥Õー¥É¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥Ûー¥ä¡ÊFW¡Ë¡¢¥»¥Ú¡¦¥¨¥êー¡¦¥ï¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥¨¥ê¥¨¥¹¡¦¥¹¥Ò¥ê¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
81Ê¬¡¢¥±¥ë¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥»¥Ö¥í¥ó¥»¥ó¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¢¥ì¥Ã¥·¥ª¡¦¥«¥¹¥È¥í¥â¥ó¥Æ¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
83Ê¬¡¢¥±¥ë¥ó¤Î¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ó¥å¥ë¥¿ー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-4¤È2ÅÀº¹¤ËµÍ¤á¤ë¡£
84Ê¬¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£Æ²°Â Î§¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
90+3Ê¬¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ê¥µ¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥ªー¥ì¥ë¡¦¥¢¥á¥ó¥À¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î90+4Ê¬¡¢¥±¥ë¥ó¤Î¥ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥È¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ3-4¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬3-4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆ²°Â Î§¡ÊMF¡Ë¤ÏÀèÈ¯¤·84Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡£
