¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26 Âè13Àá NAC¥Ö¥ì¥À vs PSV »î¹ç·ë²Ì
¥¨ー¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸ 25/26¤ÎÂè13Àá NAC¥Ö¥ì¥À¤ÈPSV¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü00:30¤Ë¥é¥È¡¦¥Õ¥§¥ë¥ì¥Õ¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
NAC¥Ö¥ì¥À¤Ï¥·¥É¥Ëー¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ûー¥¤¥É¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥·¥ã¥ë¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ö¥ê¥à¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥Þ¥ë¡¦¥½¥ï¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ëPSV¤Ï¥Õー¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥¹¥Þ¥¨¥ë¡¦¥µ¥¤¥Ð¥ê¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
36Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£PSV¤Î¥¤¥Ð¥ó¡¦¥Ú¥ê¥·¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Õー¥¹¡¦¥Æ¥£¥ë¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ÆPSV¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤ÈPSV¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢PSV¤¬0-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢NAC¥Ö¥ì¥À¤Ï66Ê¬¤Ë¥Á¥§¥ê¥ª¥ó¡¦¥Ð¥ì¥ê¥¦¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢79Ê¬¤Ë¥·¥ã¥ë¥ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ö¥ê¥à¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿PSV¤Ï90+4Ê¬¤Ë¥Þ¥¦¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥ªー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 02:31:07 ¹¹¿·