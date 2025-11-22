RTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが7万円OFF、過去最安のご褒美だ
Amazon（アマゾン）では、2025年11月21日(金)0時から11月23日(日)23時59分まで「Amazonブラックフライデー 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、GeForce RTX 5060 Tiを搭載した、Mouse（マウスコンピューター）のゲーミングデスクトップ「DGI7G6TB83SJW105AZ」やRyzen 7 7435HSを搭載した、ASUSのコスパゲーミングノート「FA506NCR-R7R3050A」などがお得に登場しています。
重いゲームもサクサク。マウスコンピューターのRTX 5060 Ti搭載ゲーミングPCが、7万円OFFの過去最安値！
mouse 【 RTX 5060 Ti 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) DGI7G6TB83SJW105AZ
229,800円
（23％オフ）
各グレードの他ゲーミングPCも大幅セール中！ RX 9070 XT 搭載マシンが23％オフで過去最安値に！
mouse 【RTX 5070 搭載 / 3年保証】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE DG (Core Ultra 7 プロセッサー 265 32GB メモリ 1TB SSD 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 ゲーム) DGI7G70B83SJW105AZ
279,800円
（20％オフ）
mouse 【RTX 5070Ti 搭載 / 3年メーカー保証 】ゲーミングPC デスクトップ G TUNE FZ (Core Ultra 7 プロセッサー 265K 32GB メモリ 1TB SSD 水冷CPUクーラー 無線LAN 動画編集 ゲーム) FZI7G7TB83SJW105AZ
374,800円
（20％オフ）
mouse 【 RX 9070 XT 搭載】 ゲーミングPC デスクトップPC G TUNE FG (Ryzen 7 9800X3D 32GB メモリ 1TB SSD Windows 11 無線LAN 水冷CPUクーラー 動画編集 3年メーカー保証) FGA7A7XB983SJW105AZ
339,800円
（23％オフ）
GALLERIA（ガレリア）のゲーミングPCも大幅セールに！ 各グレードで過去最安値マシンが複数登場！
ガレリア ゲーミングPC GALLERIA RM7R-R56 5700X搭載 RTX5060 Ryzen 7 5700X メモリ16GB SSD500GB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18928-4821
165,800円
（23％オフ）
ガレリア ゲーミングPC GALLERIA XA7R-R57 RTX5070 Ryzen 7 7700 メモリ32GB SSD2TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18163-4703
279,800円
（11％オフ）
ガレリア ゲーミングPC GALLERIA RM5R-R56 4500搭載 RTX5060 Ryzen 5 4500 メモリ32GB SSD1TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18924-4828
185,800円
（22％オフ）
ガレリア ゲーミングPC GALLERIA XA7C-R57 RTX5070 Core Ultra 7 265F メモリ32GB SSD1TB Windows 11 Home 動画編集 2年保証 ガンメタリック 18160-4739
284,800円
（28％オフ）
ASUSのゲーミングノートPCもセール特価に！ 入門機にも最適な「TUF Gaming A15」が21％オフの11万円切りで過去最安値に！
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA506NCR 15.6インチ RTX 3050 AMD Ryzen 7 7435HS メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 グラファイトブラック FA506NCR-R7R3050A
109,800円
（21％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ROG Zephyrus G14 GA403UM 14インチ RTX 5060 AMD Ryzen 9 270 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート120Hz イルミネートキーボード Windows 11 Copilotキー搭載 動画編集 エクリプスグレー GA403UM-R9R5060G
259,800円
（24％オフ）
【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R5070A
219,800円
（15％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ROG Zephyrus G14 GA403WP 14インチ RTX 5070 AMD Ryzen AI 9 HX 370 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート120Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 14.1時間 動画編集 エクリプスグレー GA403WP-AI9R5070G
299,800円
（21％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年11月22日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
