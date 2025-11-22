宝塚・宙組特別メニューから“酢”消える　「酢が退団？」とSNSざわつく

11月22日午前、X（旧Twitter）のトレンドに「宙組公演特別メニュー」が一時浮上し、ファンの間で大きな話題となりました。

きっかけとなったのは、宝塚歌劇団の公式サイトで同日、東京宝塚劇場の宙組公演に合わせた特別メニューが発表されたことです。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

宙組の東京公演では、観劇時の“隠れ名物”として、劇場内の喫茶・ラウンジ「Café de Repos」で提供される限定メニューが親しまれています。

2018年の「シトラスの風」以降、「酢」を取り入れたユニークな発想が続き、コロナ禍での中断を経て2023年に“酢メニュー”が再登場。以後は公演ごとに酢を使った品が並ぶようになっていました。

ところが、2025年11月22日から2026年1月4日まで上演予定の「PRINCE OF LEGEND」「BAYSIDE STAR」では様子が一転。今回発表された「ブランプリンシュー」（550円）には“酢要素”が見当たらず、これまでの流れから外れる形となっています。

“酢しばり”に親しんできたファンにとっては予想外の変化となり、X上には「酢が退団した」「酢はどこへ」「酢じゃないと聞いて確認しに行った」「プリン酢じゃなかった」など、驚きや戸惑いが入り混じる反応が寄せられました。

宙組の“酢メニュー”の歩みを振り返ると、2018年の「シトラスの果ゼリー -三倍酢-」に始まり、「美人たちも来るねッ酸酢」「Oh! 酸酢いれるん!?」「お酢マニアの再来（サイライ）」とユーモアあふれるネーミングが続いています。

今回の“酢なし”メニューをめぐっては、「あのシリーズが好きだった」と名残惜しむ反応がある一方、「ついに脱酢？」「むしろホッとした」という声も見られ、公演メニューへの関心が続いています。

・天（そら）は赤い河のほとり／シトラスの風−Sunrise−（2018）

シトラスの果ゼリー -三倍酢- ・白鷺の城／異人たちのルネサンス（2018）

美人たちも来るねッ酸酢 ・オーシャンズ11（2019）

Oh! 酸酢（さんす）いれるん!? ・El Japón−イスパニアのサムライ−／アクアヴィーテ!!（2020）

お酢マニアの再来（サイライ） ・カジノ・ロワイヤル 〜我が名はボンド〜（2023）

酢っパイん！ ・Le Grand Escalier −ル・グラン・エスカリエ−（2024）

宙組公演デザートでSU ・宝塚110年の恋のうた／Razzle Dazzle（2025）

大手カシ酢（cassis）タジオ コス桃 ピク茶ーズ

＜参考＞

宝塚歌劇団「東京宝塚劇場 宙組公演特別メニューについて」（11月22日）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025112204.html