シンガー・ソングライター長渕剛（69）が21日、自身の公式サイトを通じ、15日のライブ公演が中止となった体調不良の病名を明かした。

長渕は15日の愛知公演を中止。公式サイトを通じ「本日早朝より長渕剛が体調不良を訴え病院にて治療しておりましたが、医師からの診断のうえ 本日の公演は危険と判断した為、やむを得ず本日の公演は中止する事となりました」と発表していた。

今回、「15日に、名古屋市内の医療機関にて緊急処置を受け、翌16日のライブ公演2日目に挑みましたが、その後、東京へ帰京後に改めて精密検査を実施いたしました。その結果、『良性発作性頭位変換性めまい（BPPV）』と診断されました。本疾患は頭位の変化により一時的なめまいが生じるもので、良性であり、適切な治療により改善が期待されるものです。現在、医師の指導のもと治療・経過観察を続けながら、28日のKアリーナ横浜公演に向けて体調の回復に努めております」と発表。

また、中止となった15日の公演は来年2026年6月以降に振替公演を実施すると発表した。

以下、発表全文。

平素より長渕剛を応援いただき、誠にありがとうございます。

この度、15日のライブ公演を体調不良により中止とさせていただき、ファンの皆様ならびに関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

15日に、名古屋市内の医療機関にて緊急処置を受け、翌16日のライブ公演2日目に挑みましたが、その後、東京へ帰京後に改めて精密検査を実施いたしました。

その結果、「良性発作性頭位変換性めまい（BPPV）」と診断されました。

本疾患は頭位の変化により一時的なめまいが生じるもので、良性であり、適切な治療により改善が期待されるものです。

現在、医師の指導のもと治療・経過観察を続けながら、28日のKアリーナ横浜公演に向けて体調の回復に努めております。

改めまして、ファンの皆様には多大なるご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げるとともに、

日頃より賜っております温かいご声援に心より御礼申し上げます。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

株式会社オフィスレン

株式会社インターブレンド

株式会社キュードー東海